الإمارات تعلن إحباط هجمات سيبرانية "ذات طابع إرهابي"

أعلن مجلس الأمن السيبراني الإماراتي إحباط هجمات سيبرانية ممنهجة وصفها بأنها "ذات طابع إرهابي"، وقال إنها استهدفت البنية التحتية الرقمية والقطاعات الحيوية في الدولة، في محاولة "لزعزعة الاستقرار وتعطيل الخدمات الأساسية".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت أن المنظومة السيبرانية الوطنية نجحت في التصدي لهذه الهجمات، مؤكدة أن سلامة الأفراد، وحماية البيانات الشخصية، واستمرارية الخدمات الحيوية تمثل أولوية قصوى.

وأوضح المجلس أن طبيعة الهجمات شملت محاولات لاختراق الشبكات، ونشر برمجيات الفدية، إضافة إلى عمليات تصيد إلكتروني ممنهجة استهدفت منصات وطنية، إلى جانب استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات هجومية معقدة، مؤكدا التزامه بحماية الفضاء الرقمي.