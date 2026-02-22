استكمالا للاتفاق مع قسد.. دمشق تتسلم مطار القامشلي تمهيدا لتشغيله

تسلّمت الهيئة العامة للطيران المدني السورية مطار القامشلي -في محافظة الحسكة (شمال شرق)- السبت، استكمالا لبنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وأفاد مراسل الجزيرة بوصول أول طائرة مدنية سورية إلى المطار منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، قادمة من مطار دمشق

وذكرت الهيئة، في بيان على التليغرام، أن وفدا فنيا وإداريا منها "اطّلع على الواقع التشغيلي والفني والإداري للمطار، وبحث آليات إعادة تشغيله وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجال الطيران المدني".

ويعدّ مطار القامشلي الواقع في محافظة الحسكة المطار الوحيد في شمال شرق سوريا، وشكّل لسنوات شريانا حيويا لسكان المنطقة، لا سيما منذ اندلاع الاحتجاجات ضد النظام المخلوع عام 2011، حيث كانت هناك رحلات منتظمة بين مطار دمشق والقامشلي.

ووصف رئيس الهيئة عمر الحصري -عبر منصة إكس- استلام المطار بـ"خطوة مؤسسية مهمة ضمن مسار توحيد إدارة المطارات تحت مظلة الدولة، وضمان تشغيلها وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة الدولية".

وأشار إلى أنه -وبالتوازي مع استلام مطار القامشلي- تتواصل أعمال التأهيل في مطار دير الزور بوتيرة متسارعة، حيث يجري العمل على مدار الساعة لإعادة الجاهزية التشغيلية للمطارين كليهما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2019، اتخذت القوات الروسية من المطار قاعدة عسكرية للإشراف على تنفيذ اتفاق أعقب شنّ تركيا هجوما حاشدا ضد المقاتلين الأكراد أجبرهم على الانسحاب من منطقة حدودية واسعة إلى حين سحبت قواتها منه في يناير/كانون الثاني 2026.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع "قسد" يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج، معتبرة أن الاتفاق المتعلق بمدينتي الحسكة والقامشلي ودمج القوات العسكرية يُعد مكمّلا لاتفاق سابق وُقّع في 18 من الشهر نفسه.