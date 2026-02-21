قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية إن 5 مدنيين قُتلوا وأُصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت مقاطعتي خميلنيتسكي وخاركيف غرب وشرقي البلاد، في حين أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 106 مسيّرات روسية استهدفت مواقع متفرقة من أوكرانيا.

وأوضحت الهيئة أن الهجمات امتدت إلى مقاطعات دونيتسك وزاباروجيا وخيرسون، وطالت مرافق حيوية.

وفي أوديسا، قالت السلطات المحلية إن الهجمات الروسية استهدفت منشآت للبنية التحتية، وألحقت أضرارا كبيرة بشبكة الكهرباء.

وأفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا شنّت هجوما بصاروخ باليستي من طراز إسكندر-إم، بالإضافة إلى 120 طائرة مسيّرة هجومية، وسُجِل ما مجموعه 175 اشتباكا قتاليا خلال الـ24 ساعة الماضية.

استهداف مصنع للصواريخ الروسية

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 77 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية.

وقالت سلطات جمهورية أودمورتيا الروسية إن 11 شخصا أُصيبوا في هجوم أوكراني بالمسيّرات على منشآت غرب جبال الأورال جنوبي روسيا.

وقال حاكم ‌منطقة أودمورتيا ألكسندر بريشالوف إن طائرات ‌مسيّرة أوكرانية هاجمت ‌مصنعا لتصنيع الصواريخ الروسية بمدينة ‌فوتكينسك في أودمورتيا، على بُعد قرابة 1400 ‌كيلومتر من أوكرانيا، وألحقت به أضرارا.

ونقلت مواقع عسكرية روسية عن مصادر أوكرانية قولها إن الهجوم يرجّح أن يكون قد نُفذ بواسطة صواريخ "فلامينغو"، وهي نسخة معدلة من صواريخ كروز بريطانية طورتها أوكرانيا، ويصل مداها إلى 3000 كيلومتر.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، إن بلاده لا تخسر الحرب، مؤكدا أن أوكرانيا استعادت 300 كيلومتر مربع في هجوم مضاد.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الولايات المتحدة وروسيا تمارسان ضغوطا على أوكرانيا من أجل دفعها للتخلّي عن إقليم دونباس، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن مسألة السيطرة على الأراضي لم تحقق تقدما يذكر.