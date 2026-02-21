حزب الله يعلن مقتل أحد قيادييه وعون يدعو الدول الراعية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية

أعلن حزب الله، اليوم السبت، مقتل المسؤول العسكري حسين ياغي و5 آخرين في الغارات الإسرائيلية على البقاع الليلة الماضية، بحسب مراسل الجزيرة، فيما حذر الرئيس اللبناني جوزيف عون من أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يفشل المساعي الدبلوماسية لتثبيت الاستقرار.

وقال الرئيس عون إن غارات إسرائيل تعكس تنكرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة بالالتزام بالقرار 1701،داعيا الدول الراعية للاستقرار في المنطقة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية.

وأعلن لبنان مقتل 12 شخصا على الأقل، الجمعة، في غارات إسرائيلية على شرق البلاد وجنوبها، فيما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف حزب الله وحركة حماس.

غارات على البقاع

وأعلن حزب الله، في بيان، مقتل أحد قيادييه في الغارات الإسرائيلية على شرق البلاد. وقال "يزف حزب الله والمقاومة الإسلامية إلى محبيها القائد الجهادي الشهيد حسين محمد ياغي صادق".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان سابق، إن "غارات العدو الإسرائيلي على أكثر من بلدة في البقاع أدت إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة 24 بجروح، من بين الجرحى ثلاثة أطفال".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم "مقرات" لحزب الله في منطقة بعلبك.

وكانت مراسلة الجزيرة أفادت أن التصعيد الإسرائيلي اتجه شرقا نحو البقاع، بعدما تركز جنوبا نحو مدينة عين الحلوة ظهر الجمعة.

وأشارت إلى أن الغارات كانت عنيفة وأتت على شكل سلاسل، موضحة أن ما أسفرت عنه من ضحايا غير مسبوق منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وأضافت المراسلة أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن تدمير منزل وتضرر عدد آخر من المنازل، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي يأتي في مرحلة حساسة، إذ يقوم الجيش اللبناني باستكمال خطته شمال الليطاني من أجل حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية.

كما استهدفت غارة إسرائيلية أخرى مبنى قرب مؤسسة القرض الحسن المالية على الطريق السريع بمدينة رياق التابعة لقضاء بعلبك، مما أدى إلى تدميره بالكامل، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وشن الطيران الإسرائيلي 3 غارات أخرى على منطقة محلة الشعرة، عند سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، في قضاء بعلبك.

استهداف عين الحلوة

وجاءت هذه الغارات بعد ساعات من غارات إسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد شخصين- وفق وزارة الصحة اللبنانية- بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مقرا لحركة حماس.

وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن "مسيّرة إسرائيلية" استهدفت مخيم عين الحلوة الملاصق لمدينة صيدا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان أنه يعمل "ضد ترسّخ منظمة حماس" في لبنان.

ودانت حركة حماس في بيان لها الهجوم معربة عن رفضها "الادعاءات التي يسوقها جيش الاحتلال"، مشددة أنها "ذرائع واهية لا تصمد أمام الوقائع، وأن المقر الذي تم استهدافه تابع للقوة الأمنية المشتركة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار في المخيم".

وأسفرت غارة سابقة على عين الحلوة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عن مقتل 13 شخصا، وزعمت إسرائيل إنها استهدفت مجمعا تدريبيا لحماس.

وتعهدت الحكومة اللبنانية العام الماضي نزع سلاح حزب الله، وقال الجيش اللبناني، الشهر الماضي، إنه أكمل المرحلة الأولى من الخطة التي تغطي المنطقة القريبة من الحدود الإسرائيلية وصولا إلى نهر الليطاني.

وتتألف خطة الجيش اللبناني من خمس مراحل، وتشمل المرحلة الثانية المنطقة الممتدة من شمال نهر الليطاني وحتى نهر الأولي الذي يصب شمال صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، والواقعة على مسافة نحو أربعين كيلومترا الى الجنوب من العاصمة بيروت.