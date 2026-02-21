كانت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بين الحضور خلال انتخابات الحزب المسيحي الديمقراطي التي جرت أمس الجمعة في مدينة شتوتغارت، لكنها غادرت قبل لحظة إعلان النتيجة بفوز المستشار الحالي فريدريش ميرتس بولاية جديدة.

ميركل التي ترأست الحزب لسنوات طويلة كما شغلت منصب المستشار 4 دورات متتالية منذ 2005 وحتى 2021، لفتت الأنظار عندما ودّعت ميرتس وزوجته شارلوت في أجواء ودية، وغادرت المكان عند السادسة مساء، وذلك قبل أن تظهر نتائج انتخابات المؤتمر العام للحزب.

وفي ظل تساؤلات عن هذه المغادرة المبكرة، قدمت وكالة الأنباء الألمانية الجواب مؤكدة أن الأمر تعلق بأن ميركل أرادت اللحاق بآخر قطار مباشر ينطلق من شتوتغارت إلى العاصمة برلين.

وأوضحت الوكالة أن ميركل كانت تعتزم في الأصل البقاء في شتوتغارت حتى إعلان نتيجة التصويت. لكن الانتخابات التي كانت مقررة في الثالثة عصرا تأخرت، كما أن كلمة ميرتس تأخرت واستمرت أكثر من 70 دقيقة، ثم تفاقم الأمر بالتصويت ورقيا بسبب تعطل النظام الإلكتروني.

وهكذا جرى إعلان النتيجة في نهاية المطاف بعد أكثر من 3 ساعات من الموعد المقرر، في حين كانت ميركل قد غادرت بالفعل.

ووفقا للوكالة ذاتها، فليست هذه المرة الأولى التي يفوت ميركل إعلان نتيجة انتخاب مهمة تخص ميرتس، ففي السادس من مايو/أيار الماضي، كانت ميركل حاضرة في شرفة البرلمان الألماني (بوندستاغ) خلال انتخاب ميرتس مستشارا، لكنه أخفق في الفوز من الجولة الأولى فتم تعليق الجلسة، في حين لم تحضر ميركل الجولة الثانية التي شهدت فوزه.