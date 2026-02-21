توتر فرنسي إيطالي يؤجل قمة ماكرون وميلوني

تسببت التوترات المتجددة بين فرنسا وإيطاليا في تأجيل قمتهما الثنائية -التي كانت مقررة في أبريل/نيسان المقبل- إلى ما بعد قمة "مجموعة السبع" بمدينة إيفيان الفرنسية في منتصف يونيو/حزيران المقبل.

وبحسب صحيفة "إل سولي"، اقترحت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني التأجيل على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ببلجيكا في 12 فبراير/شباط الجاري.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن ميلوني "طلبت الإرجاء لإتاحة المزيد من الوقت للتحضير"، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد مصدر ثان بأن مناقشات تجري لتحديد موعد جديد، مرجحا أن يكون توقيته بين قمة مجموعة السبع و14يوليو/تموز المقبل.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات بين زعيميْ البلدين، وهو ما تجلى في الخلاف الأخير بينهما بشأن مقتل الناشط الفرنسي اليميني كانتان ديرانك، وقد دعا ماكرون ميلوني إلى التوقف عن "التعليق على ما يحدث في الدول الأخرى".

كما تغيّب ماكرون -بشكل ملحوظ- عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية في إيطاليا، مما يعكس خلافات أعمق بين ماكرون التقدمي المؤيد لأوروبا، وميلوني القومية التي تقود ائتلافا بين اليمين وأقصى اليمين.

وتبنت ميلوني أيضا إستراتيجية تسوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بينما اختار ماكرون موقفا حازما. كما تقاربت الزعيمة الإيطالية -في الوقت نفسه- مع المستشار الألماني المحافظ فريدريش ميرتس، وهو ما يهدد بتحجيم تأثير الرئيس الفرنسي أوروبيا.

يذكر أن العلاقات بين البلدين تشهد توترات بين الحين والآخر، ففي أغسطس/آب الماضي استدعت وزارة الخارجية الفرنسية السفيرة الإيطالية لدى باريس إمانويلا داليساندرو على خلفية تصريحات لماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي بحق الرئيس الفرنسي.

وكان سالفيني -وهو أيضا وزير النقل والبنية التحتية الإيطالي- قد سخر من فكرة إرسال جنود غربيين إلى أوكرانيا، واقترح على ماكرون أن يأخذ خوذته وبندقيته ويتوجه بنفسه إلى هناك.