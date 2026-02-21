غارات إسرائيلية على خان يونس والأونروا تدعو لوقف نار حقيقي

أفاد مراسل الجزيرة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي أغار، فجر اليوم السبت على مناطق شرقي مدينة خان يونس في قطاع غزة في حين هاجمت زوارقه الحربية مراكب صيد قبالة المدينة.

وأوضح المراسل أن الغارة استهدفت مناطق انتشار قوات الاحتلال شرقي المدينة، مشيرا إلى استهداف الزوارق الإسرائيلية مراكب صيد فلسطينية وسط إطلاق نار مكثف قبالة خان يونس جنوبي القطاع.

وجاءت تلك الاعتداءات بعد تنفيذ قوات الاحتلال عمليات نسف جديدة، مساء الجمعة، في مناطق انتشارها شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

معاناة أطفال غزة

في هذه الأثناء، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن "ثمّة حاجة ماسة إلى وقف إطلاق نار حقيقي ومستدام" في قطاع غزة، حيث "وقف إطلاق النار ما زال هشّا"، بحسب ما جاء في تدوينة نشرتها على منصة إكس أمس الجمعة، مضيفة أنّ تقارير تشير إلى استشهاد 601 فلسطيني وإصابة 1607 آخرين منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة الأممية إن أطفال قطاع غزة يعيشون ظروفا قاسية بشكل لا يصدق، مشددة على ضرورة ضمان حق الأطفال في الحصول على التعليم لمساعدتهم في بناء مستقبلهم.

وأوضحت الأونروا أن تعليم الأطفال في غزة، يعتمد بشكل أساسي على الخدمات التي تقدمها الوكالة، مؤكدة حرصها على مواصلة العمل رغم الظروف والتحديات القائمة.

هذا وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 40 ألف طفل في قطاع غزة، فقدوا أحد والديهم أو كليهما، بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، فإن 17 ألف طفل في غزة فقدوا كلا والديهم، وهو وضع وصفته المنظمة بأكبر أزمة أيتام في التاريخ الحديث.

ويشكل عدد الأطفال دون 18 عاما نحو نصف سكان القطاع، أي قرابة مليون طفل، ما يجعل الأثر واسعا جدا على المجتمع

يأتي ذلك بعد أكثر من 4 أشهر من وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، والذي ما زالت تتخلّله خروق إسرائيلية عديدة.