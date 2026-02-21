غرفة عمليات في الجو.. هل يمهد نشر "إي-3" لضربة أمريكية على إيران؟

كشف تتبع بيانات الطيران في الأيام الأخيرة عن إرسال القوات الجوية الأمريكية 6 طائرات من أصل 16 طائرة من طراز "إي-3 سينتري" (E-3 Sentry) المخصصة للإنذار المبكر والتحكم جوّا "أواكس" (AWACS) إلى قواعد في أوروبا والشرق الأوسط.

ويتزامن هذا التحرك مع استمرار الحشد الهائل للقوة الجوية الأمريكية من أجل الاستعداد لضربات محتملة على إيران، حيث رصد تحليل بيانات ملاحية للجزيرة 55 رحلة على الأقل من الولايات المتحدة إلى أوروبا وبريطانيا، في حين انطلقت 6 رحلات من أوروبا باتجاه الشرق الأوسط، من بينها طائرات التزود بالوقود التي تشكل النسبة الأكبر من بين الرحلات.

ويفيد موقع "ذا وور زون" (The War Zone) المتخصص في الشؤون العسكرية بأن نشر ما يقرب من 40% من جميع طائرات "إي-3" التابعة للقوات الجوية يؤكد مدى الأهمية البالغة لهذه الطائرات، ويعد أحد أوضح المؤشرات وأقوى الإشارات على أن القطع الأخيرة لحملة جوية كبرى محتملة ضد إيران بدأت تأخذ مكانها وتكتمل بصورة متزايدة.

غرفة عمليات طائرة

تُعرف طائرة "إي-3 سينتري" بأنها محطة رادار طائرة، حيث تتميز برادارها الدوار الكبير الموجود داخل قبة مثبتة أعلى الجزء الخلفي من هيكلها، ويصل مدى هذا الرادار إلى أكثر من 375.5 كيلومترا (250 ميلا)، مما يتيح للطائرة تتبع التحركات الجوية والبحرية المعادية والصديقة عبر مساحة واسعة من ساحة المعركة.

وتوفر قدرتها الرادارية مزايا خاصة لرصد وتتبع التهديدات التي تحلق على ارتفاع منخفض، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز، وهي الأسلحة الهجومية التي استثمرت فيها إيران بصورة كبيرة.

ومع ذلك، فإن طائرة "سينتري" هي أكثر من مجرد رادار، فهي تمتلك مستشعرات سلبية أخرى ومجموعة اتصالات متقدمة، مما يضعها في موقع العقدة الرئيسية لإدارة المعركة أثناء العمليات.

وتقوم أطقم الطائرة بإدارة المعركة الجوية، وتعمل كعنصر تحكم وتوجيه سيكون له دور أساسي في أي عمليات هجومية مستقبلية ضد إيران، وكذلك للدفاع ضد أي رد.

إعلان

وتشير بيانات الطائرة المنشورة عبر الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية، إلى قدرتها على تنفيذ مهام تستمر 8 ساعات متواصلة دون الحاجة إلى التزود بالوقود، مع إمكانية تمديد مداها وفترة بقائها في الأجواء عبر التزود بالوقود أثناء التحليق.

وتستوعب الطائرة على متنها طاقم قيادة يتكون من 4 أفراد، بالإضافة إلى طاقم مهام يضم ما بين 13 و19 من الخبراء والمتخصصين.

استباق الهجوم.. فنزويلا كنموذج

هذا الربط بين نشر الطائرات واقتراب العمليات العسكرية ليس من الأمور الجديدة، فقبل 15 يوما من الهجوم الأمريكي على فنزويلا، وفي خضم تصاعد الضغط العسكري والاقتصادي الأمريكي على نظام نيكولاس مادورو، رصدت حسابات متخصصة في استخبارات المصادر المفتوحة نشاط طائرة نظام الإنذار المبكر والتحكم المحمول في الجو من طراز "إي-3 سينتري" على موقع "فلايت رادار 24" وهي تحلق بالقرب من الساحل الفنزويلي.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الطائرة لم تكن تظهر في العادة على برامج تتبع الرحلات الجوية، رغم أنها لعبت دورا بارزا في عمليات مكافحة المخدرات لسنوات في منطقة البحر الكاريبي.

ومع ذلك، فإن ظهورها العلني الأخير لم يأت بمحض الصدفة، بل شكّل تنفيذ الطائرات العسكرية الأمريكية لطلعات جوية يسهل تتبعها بالقرب من المجال الجوي الفنزويلي مكونا رئيسيا في حملة الضغط، ومؤشرا استباقيا على الهجوم، وهو السيناريو ذاته الذي يبدو أنه يتكرر اليوم في سماء الشرق الأوسط.

ساعة الصفر وخيارات ترمب

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، أمس الجمعة، أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران، بهدف الضغط عليها من أجل التوصل إلى اتفاق يخص برنامجها النووي. وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحفيين حول احتمالية اللجوء إلى هذا الخيار، قال ترمب: "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".

وتزامن هذا التصريح مع ما نقلته وكالة رويترز عن مسؤولين أميركيين، حيث أكدوا أن "التخطيط لعمل عسكري ضد طهران بلغ مراحل متقدمة لدرجة كبيرة".

وأوضح المسؤولون أن "الخيارات المطروحة تتسع لتشمل استهداف أفراد بعينهم، والوصول إلى السعي لتغيير النظام بأكمله في طهران"، مشيرين إلى أن المعلومات المتوفرة تعكس "وجود خطط مفصلة وطموحة تنتظر إشارة البدء من ترمب".

وفي السياق ذاته، نقل موقع "أكسيوس" عن مستشار للرئيس الأمريكي تأكيده أن ترمب لم يتخذ قراره بشن الهجوم حتى الآن، لكنه يُبقي جميع خياراته مفتوحة بالكامل، وقد يصدر أمره في أي لحظة.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن واشنطن نشرت قوة تكفي لخوض حملة جوية تمتد لأسابيع ضد إيران، في خطوة شبهها مسؤولون سابقون بالتحضيرات التي سبقت غزو العراق عام 2003.