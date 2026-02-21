عاجل | أكسيوس عن مستشار لترمب: الرئيس لم يقرر بعد شن هجوم على إيران

عاجل | أكسيوس عن مستشار لترمب: الرئيس لم يقرر بعد شن هجوم على إيران ويبقي خياراته مفتوحة وقد يقرر ذلك في أي لحظة

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: إدارة ترمب مستعدة لقبول مقترح بتخصيب إيران لليورانيوم رمزيا

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: المقترح المقبول أمريكيا يشترط استحالة امتلاك إيران قنبلة نووية

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: على الإيرانيين تقديم عرض لا يمكننا رفضه إذا رغبوا في منع وقوع هجوم

عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر أبلغا عراقجي أن موقف ترمب هو وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران

التفاصيل بعد قليل..