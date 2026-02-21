عاجلعاجل,
عاجل | أكسيوس عن مستشار لترمب: الرئيس لم يقرر بعد شن هجوم على إيران
Published On 21/2/2026|
آخر تحديث: 08:40 (توقيت مكة)
عاجل | أكسيوس عن مستشار لترمب: الرئيس لم يقرر بعد شن هجوم على إيران ويبقي خياراته مفتوحة وقد يقرر ذلك في أي لحظة
عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: إدارة ترمب مستعدة لقبول مقترح بتخصيب إيران لليورانيوم رمزيا
عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: المقترح المقبول أمريكيا يشترط استحالة امتلاك إيران قنبلة نووية
عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: على الإيرانيين تقديم عرض لا يمكننا رفضه إذا رغبوا في منع وقوع هجوم
عاجل | أكسيوس عن مسؤول أمريكي: ويتكوف وكوشنر أبلغا عراقجي أن موقف ترمب هو وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران
التفاصيل بعد قليل..
المصدر: الجزيرة