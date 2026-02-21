نقل موقع أكسيوس عن مستشار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب قوله إن "الرئيس لم يقرر بعد شن هجوم على إيران، لكنه يبقي خياراته مفتوحة وقد يقرر ذلك في أي لحظة".

كما نقل الموقع عن مسؤول أمريكي لم يكشف هويته أن إدارة ترمب مستعدة لقبول مقترح بتخصيب إيران لليورانيوم رمزيا، وأن المقترح المقبول أمريكيا يشترط استحالة امتلاك إيران قنبلة نووية.

وفيما يخص هذه القضية أيضا، قال المسؤول الأمريكي إن مبعوثي ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أبلغا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن موقف ترمب هو وقف تخصيب اليورانيوم داخل إيران.

في الوقت نفسه، نقل موقع أكسيوس عن المسؤول الأمريكي قوله إن "على الإيرانيين تقديم عرض لا يمكننا رفضه إذا رغبوا في منع وقوع هجوم".

ضربة محدودة

وكان الرئيس الأمريكي أعلن أمس الجمعة أنه يدرس توجيه ضربة عسكرية محدودة، في حين نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين، أن التخطيط لعمل عسكري ضد إيران بلغ مراحل متقدمة للغاية.

وجاء تصريح ترمب ردا على سؤال عما إذا كان يدرس توجيه ضربة محدودة للضغط على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، وقال للصحفيين "أعتقد أنه يمكنني القول إنني أدرس ذلك".

وتزامن ذلك مع تأكيد مسؤولين أمريكيين، أن "التخطيط لعمل عسكري ضد إيران بلغ مراحل متقدمة للغاية، وأن خيارات العمل العسكري ضد إيران تتراوح بين استهداف أفراد والسعي لتغيير النظام في طهران"، موضحين أن المعلومات الجديدة تشير لتخطيط مفصل وطموح بانتظار قرار ترمب.