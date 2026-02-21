3 قتلى بضربة أمريكية على قارب في المحيط الهادي

أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأمريكية مقتل 3 أشخاص في ضربة جوية جديدة استهدفت قاربا في المحيط الهادي، لتنضم هذه العملية إلى حملة عسكرية مستمرة منذ 6 أشهر، تشنها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد من تصفهم بـ"إرهابيي المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وقالت في بيان عبر منصات التواصل الاجتماعي إن القارب كان "يعبر مسارات معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادي، ويشارك في عمليات تهريب"، ونشرت مقطع فيديو يظهر انفجار القارب واشتعال النيران فيه بعد الاستهداف.

حصيلة متصاعدة وجدل قانوني

ومع هذه الضربة الجديدة، ارتفعت حصيلة القتلى جراء غارات إدارة الرئيس الأمريكي ترمب على قوارب التهريب المزعومة إلى نحو 150 قتيلا، سقطوا خلال 43 هجوما نفذت منذ أوائل سبتمبر/أيلول الماضي في بحر الكاريبي وشرق المحيط الهادي.

وتصر إدارة ترمب على أنها في حالة "نزاع مسلح" مع كارتيلات المخدرات، معتبرة هذه الضربات "تصعيدا ضروريا" لوقف تدفق المواد المخدرة. إلا أن الإدارة لم تقدم أدلة قاطعة على تورط القوارب المستهدفة، وهذا أثار جدلا حادا حول قانونية هذه العمليات.

ويرى خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية أن الضربات قد ترقى إلى "عمليات قتل خارج نطاق القضاء"، إذ يعتقد أنها شملت مدنيين لا يشكلون تهديدا مباشرا.

اتهامات بـ"جرائم حرب"

وواجهت هذه الضربات انتقادات حادة، لا سيما بعد الكشف عن قيام الجيش بقتل ناجين من أول هجوم على قارب بضربة تعقبية ثانية.

وبينما اعتبر مشرعون جمهوريون هذه الإجراءات قانونية وضرورية، وصفها مشرعون ديمقراطيون وخبراء قانونيون بأنها "جريمة قتل" إن لم تكن "جريمة حرب".

وفي سياق متصل، يشكك منتقدون في جدوى هذه الضربات البحرية، مشيرين إلى أن مادة "الفنتانيل" المسؤولة عن معظم جرعات الوفاة الزائدة في الولايات المتحدة، تهرب عادة عبر الحدود البرية من المكسيك، حيث تنتج بمواد كيميائية مستوردة من الصين والهند.

إعلان

وتأتي هذه الهجمات في وقت نشرت فيه واشنطن قوة بحرية كبيرة في منطقة الكاريبي، حيث قامت في الأشهر الأخيرة باستهداف قوارب مشتبه بها، والاستيلاء على ناقلات نفط، وتنفيذ عملية عسكرية خاطفة أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.