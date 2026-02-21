صحف عالمية: مؤشرات حرب وأزمات تضغط على العالم

تناولت صحف ومجلات دولية تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مؤشرات على تحركات عسكرية أمريكية في الخليج، إلى جانب ملفات دولية أخرى شملت أزمة تمويل الأونروا وتطورات السودان والجدل السياسي في أوروبا والولايات المتحدة.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الحشد العسكري الأمريكي في الخليج يبدو غير معتاد من حيث الحجم والسرعة، مشيرة إلى تقديرات مسؤولين وخبراء سابقين في وزارة الدفاع الأمريكية بأن التعزيزات الحالية كافية لحملة جوية قد تستمر أسابيع. وشبه محللون هذا الحشد بما سبق غزو العراق، معتبرين أن ضخامته قد تزيد الضغوط على الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار حاسم.

وفي السياق نفسه، قالت مجلة فورين بوليسي إن أي حرب أمريكية محتملة على إيران لن تشمل على الأرجح احتلالا بريا، موضحة أن واشنطن أرسلت حاملات طائرات ومعدات دعم من دون مؤشرات على وجود بري طويل الأمد، مرجحة أن يستهدف أي عمل عسكري قيادات إيرانية وأجهزة النظام.

أما صحيفة نيويورك تايمز فحذرت من أن غموض أهداف الإدارة الأمريكية قد يدفع إيران إلى اعتبار أي هجوم تهديدا وجوديا، ما قد يؤدي إلى رد أكبر من ردودها السابقة، في ظل وجود نحو 40 ألف جندي أمريكي في 13 قاعدة عسكرية بالمنطقة.

أزمات إنسانية

على صعيد آخر، أفادت صحيفة لوموند بأن الأزمة المالية التي تواجه وكالة الأونروا بدأت تنعكس على خدماتها، بعدما خفضت الوكالة خدمات التعليم والصحة بنحو 20% وأوقفت مساعدات نقدية للأسر الفقيرة، في ظل عجز مالي يتجاوز 220 مليون دولار.

وبدورها، نشرت صحيفة الغارديان مقالا يستند إلى تقرير أممي حول الفظائع المرتكبة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، مشيرا إلى أن تحذيرات مبكرة من هجوم محتمل لم تلق استجابة كافية من المجتمع الدولي.

سياسة واقتصاد

وفي الولايات المتحدة، وصفت صحيفة وول ستريت جورنال قرار المحكمة العليا بإلغاء معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه ضربة سياسية كبيرة، معتبرة أن القرار قد يشكل اختبارا لعلاقة ترمب بالمحكمة رغم إمكانية إعادة فرض الرسوم بطرق قانونية أخرى.

وفي أوروبا، تناولت مجلة نوفيل أوبس تداعيات مقتل شاب فرنسي في ليون في جريمة يشتبه بارتباطها بخلفيته السياسية، مشيرة إلى أن قوى اليمين القومي المتطرف تحاول توظيف الحادثة سياسيا في عدة دول أوروبية.