تجمع المئات من الرهبان البوذيين في العاصمة السريلانكية كولومبو أمس الجمعة للاحتجاج على عدم احترام الحكومة المزعوم لدينهم وتجاهل التقليد القديم المتمثل في استشارتهم في شؤون الدولة.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة أسوشيتد برس الأميركية، فقد تم تنظيم الاحتجاج بدون الإبلاغ عن أي أعمال عنف.

وينص دستور الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 22 مليون نسمة على أن البوذية هي دين الدولة، على الرغم من أن حرية الدين محمية بموجب القانون. وينص الدستور أيضا على أن الحكومة ملزمة بحماية وتعزيز البوذية.

وتتجاوز نسبة البوذيين أكثر من 70% من السكان ولرجال دينهم تأثير في الشؤون الاجتماعية والثقافية والسياسية، علما بأن هناك أيضا أقليات من الهندوس والمسلمين والمسيحيين يعيشون في سريلانكا.

وقرأ الرهبان المشاركون في الاحتجاج في كولومبو رسالة موجهة إلى الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي، تقول إن مسؤولية الحكومة في الدولة هي بناء قيمها على مبادئ البوذية، التي ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد في الهند القديمة، والاعتراف بحق رجال الدين في أن يُستشاروا في شؤون الدولة.

كما حثت على استبعاد غير البوذيين من المناصب العليا في سريلانكا، ودمج القيم البوذية في المدارس ونظام التعليم وحماية جميع المواقع الأثرية المرتبطة بالدين.