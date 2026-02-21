رفع العَلم الإسرائيلي.. فيديو مضلل لإشعال التوتر في الجنوب السوري

تداولت حسابات على منصات فيسبوك وإنستغرام وإكس مقطع فيديو يُظهر شخصا ليلا وهو يرفع عَلم إسرائيل على سارية في ساحة عامة، مُرفقا بادعاء يقول إنه يوثّق "رفع العَلم الإسرائيلي في بصرى الشام بمحافظة درعا بعد اشتباكات عنيفة"، وإن "الفرقة الثامنة التابعة للقيادي أحمد العودة" هي من قامت بذلك وطالبت بتدخل إسرائيلي.

وحصد المقطع تفاعلا واسعا، وأُعيد نشره بصيغ مختلفة تربطه بسياق أمني متوتر في محافظة درعا جنوبي سوريا، مع الإيحاء بوجود اصطفاف عسكري أو سياسي جديد.

بالتحقق من الفيديو وسياق تداوله، أظهر البحث العكسي عن لقطاته وتتبع تاريخ نشره أن المقطع لا علاقة له بمدينة بصرى الشام.

وتبيّن أن الحادثة وقعت بمدينة السويداء في مارس/آذار 2025، حيث رُفع العَلم من قِبل مجهولين على دوار العنقود، قبل أن يتجمّع عدد من الأهالي ويزيلوه ثم يحرقوه.

وقد نُشرت حينها مقاطع توثّق إزالة العَلم، ما يؤكد أن المشهد أقدم من السياق الذي يُعاد تداوله فيه حاليا.

كما أن النُّسخ الأقدم من الفيديو لا تتضمن أي إشارة إلى بصرى الشام أو إلى "الفرقة الثامنة"، مما يرجّح أن ربط المقطع بهذه الأطراف أُضيف لاحقا عند إعادة نشره، بهدف توجيه الرواية وربطه بتطورات ميدانية راهنة.

ويأتي تداول مثل هذه المقاطع في أوقات التوتر والاشتباكات، حين يزداد بحث الجمهور عن صور تفسر ما يجري على الأرض، مما يفتح المجال أمام إعادة نشر مواد قديمة لملء الفراغ المعلوماتي.

كما تُستخدم هذه الفيديوهات أحيانا لتعزيز سرديات سياسية أو طائفية جاهزة، عبر ربطها بأحداث راهنة رغم عدم صلتها الزمنية أو المكانية بها، بما يُسهم في تكريس روايات مسبقة بدل تقديم صورة دقيقة للوقائع.