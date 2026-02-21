بزشكيان: إيران لن تحني رأسها خلال المفاوضات النووية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في ⁠كلمة بثها التلفزيون ⁠الرسمي الإيراني، السبت، أن بلاده لن "تحني رأسها" أمام الضغوط الدولية أثناء المحادثات النووية مع واشنطن.

وفي أحدث موقف إيراني بشأن المفاوضات النووية قال بزشكيان إن "القوى العالمية تحاول إجبارنا على الانحناء، لكننا لن نحني رؤوسنا رغم كل الصعوبات والمشكلات التي يفرضونها علينا".

وأضاف أن "أي محاولات لإجبار إيران على الاستسلام لن تنجح مهما كانت الصعوبات".

وشدد بزشكيان على أن إيران عازمة على تقديم التضحيات حتى آخر نفس، داعيا إلى التماسك الوطني والوحدة الداخلية لمواجهة أي تهديدات خارجية، في أعقاب احتجاجات هزت طهران منتصف الشهر الماضي.

وجاء موقف بزشكيان الجديد بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي أعلن أن طهران تعد مقترحا مكتوبا للمفاوضات المقبلة مع واشنطن.

يأتي ذلك عقب الجولة الثانية من المباحثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة التي عقدت الثلاثاء الماضي في مقر إقامة السفير العماني في جنيف.

وأوضح عراقجي أن المفاوضات أسفرت عن اتفاق على "مبادئ توجيهية" رئيسية، لكنه شدد على أن الفجوات بين الطرفين لا تزال قائمة وأن المقترح المضاد الإيراني قد يُقدّم خلال الأيام القليلة المقبلة لمراجعة كبار المسؤولين في طهران.

تهديدات أمريكية متصاعدة

في المقابل، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشن ضربات عسكرية محدودة ضد إيران إذا لم تُسفر المفاوضات النووية عن اتفاق خلال مهلة تتراوح بين 10 و15 يوما.

ودفعت واشنطن بحشد عسكري غير مسبوق في منطقة الشرق الأوسط في ظل نشر حاملتي طائرات نوويتين وعدد كبير من السفن والمدمرات والطائرات المقاتلة، إضافة إلى تعزيز الدفاعات الجوية في قواعد بمنطقة الخليج.

ويُعد هذا الانتشار العسكري الأكبر منذ غزو العراق عام 2003، ويُصمّم لتوفير القدرة على شن ضربات هجومية كبيرة مع حماية قواعد أمريكا العسكرية وحلفائها.

في المقابل، كان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أكد، الثلاثاء الماضي، ألا أحد يستطيع القضاء على الجمهورية الإسلامية، مؤكدا أن الجيش الإيراني جاهز لمواجهة أي تهديد، وأن الأمريكيين سيدفعون ثمن أقوالهم وأفعالهم.