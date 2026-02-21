تكتل الأحزاب اليمنية يعلق على أحداث عدن ومستشار التحالف يلتقي مشايخ ردفان

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية أن حماية مؤسسات الدولة وصون الأمن والاستقرار تمثل مسؤولية وطنية جامعة، في حين التقى اللواء الركن فلاح الشهراني -مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية- عددا من مشايخ وأعيان ردفان بمحافظة لحج، وجرى اللقاء في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار التكتل -في بيان صادر عن 22 حزبا ومكوِّنا- إلى الأحداث التي شهدتها عدن مساء الخميس وأسفه لسقوط جرحى فيها، مشددا على أن الحق في التعبير السلمي مكفول بموجب الدستور، لكنه حذّر من أن أي تصعيد خارج إطار القانون لا يخدم المدينة ولا قضايا أبنائها، بل يهدد فرص المعالجة السياسية في هذه المرحلة الحساسة.

كما ثمّن التكتل ما وصفه بتحسن ملموس في مستوى الخدمات بمدينة عدن، داعيا إلى الحفاظ على هذه المكتسبات، ومقدّرا الدعم السعودي الرامي إلى تطبيع الأوضاع وتخفيف معاناة السكان.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر يمنية بسقوط ضحايا خلال إطلاق نار رافق محاولة حشود مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل اقتحام بوابة قصر معاشيق الرئاسي، في حين نقلت وكالة سبأ أن الحادثة وقعت الخميس بالتزامن مع أول اجتماع للحكومة في العاصمة المؤقتة.

كما نقلت الوكالة عن مصدر رئاسي إدانته لما وصفه بأعمال تحريض وحشد مسلح واعتداءات على مؤسسات الدولة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع التصعيد بأقصى درجات ضبط النفس، واتهم أطرافاً لم يحددها بتأجيج الموقف "بالتزامن مع تحسن الخدمات" والتحضيرات لمؤتمر جنوبي برعاية سعودية.

مستشار التحالف

من جانب آخر، التقى اللواء الركن فلاح الشهراني -مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية بعدن الجمعة- عددا من مشايخ وأعيان مديريات ردفان بمحافظة لحج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع "وسبل دعم المنطقة بمشاريع تنموية وخدمية"، وثمّن الشهراني "الدور الوطني لمشايخ وأعيان ردفان، مؤكدا حرص قيادة التحالف على الاستماع إلى احتياجات المواطنين".

وكان الشهراني شدد -خلال الأسابيع الماضية- على تواصل المساعي مع السلطات المحلية في عدن لإعادة تنظيم الوضع الأمني في المدينة، مؤكدا أن استتباب الأمن يتطلب عودة جميع القوات إلى معسكراتها خارج نطاق المدينة، بما يسهم في تطبيع الحالة الأمنية.