الولايات المتحدة تخطط لإعادة فتح سفارتها في دمشق

TOPSHOT - Syrian Foreign Minister Assaad al-Shibani (2nd L) looks on as US special envoy for Syria, the ambassador to Turkey Thomas Barrack, raises the flag of the United States at the US ambassador's residence in Damascus during an official ceremony held on May 29, 2025. Barrack's visit to Syria marks a new step in the rapprochement between the two countries following the fall of former president Bashar al-Assad. The US embassy in Syria has been closed since Assad's crackdown on an anti-government uprising that broke out in 2011 and then spiraled into civil war until 2024. (Photo by Rami al SAYED / AFP)
برّاك يرفع العلم الأمريكي في مجمع السفارة الأمريكية بدمشق في مايو/أيار الماضي (الفرنسية)
Published On 21/2/2026
آخر تحديث: 05:11 (توقيت مكة)

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الكونغرس عزمها المضي قدما في التخطيط لإعادة فتح السفارة الأمريكية في دمشق، بعد إغلاقها عام 2012 مع تصاعد العنف في البلاد.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، أفاد إشعار وُجّه إلى لجان الكونغرس -في وقت سابق من هذا الشهر- بأن وزارة الخارجية "تعتزم تطبيق نهج تدريجي لاستئناف عمليات السفارة في سوريا".

وذكر الإشعار -الصادر في 10 فبراير/شباط الجاري- أن الإنفاق على هذه الخطط سيبدأ خلال 15 يوما -أي الأسبوع المقبل- دون تحديد موعد لإتمامها، أو لعودة الموظفين الأمريكيين إلى دمشق بشكل دائم.

وتدرس الإدارة الأمريكية إعادة فتح السفارة منذ العام الماضي، بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وقد شكل هذا الأمر أولوية لسفير ترمب لدى تركيا ومبعوثه الخاص إلى سوريا توم برّاك.

رفع العلم الأمريكي

وفي مايو/أيار الماضي، زار برّاك دمشق ورفع العلم الأمريكي في مجمع السفارة، على الرغم من أن السفارة لم تكن قد أعيد افتتاحها بعد.

وفي اليوم نفسه الذي أُرسل فيه الإخطار إلى الكونغرس، أشاد برّاك بقرار سوريا المشاركة في التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة، قائلا "حلول إقليمية، مسؤولية مشتركة. مشاركة سوريا في اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة في الرياض تشكل فصلا جديدا في الأمن الجماعي".

وفي وقت سابق أمس الجمعة، كرر الرئيس الأمريكي ثناءه على الرئيس السوري أحمد الشرع، وصرح بأن الشرع "يقوم بعمل رائع" كرئيس، مضيفا "أنه رجل حازم".

المصدر: أسوشيتد برس

