"الفضائيون" في السياسة الأمريكية.. ترمب يوجه الأنظار إلى السماء في توقيت لافت

بينما العالم منشغل بصراعات الأرض، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب توجيه الأنظار إلى السماء، بإعلانه المثير عن نيته الإفراج عن الملفات الحكومية السرية المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة و"الكائنات الفضائية".

وجاء هذا الإعلان على خلفية سجال سياسي مع سلفه باراك أوباما، ليعيد إشعال جدل تاريخي يمزج بين حقائق علمية ونظريات مؤامرة لا تنتهي.

وكتب ترمب على منصته "تروث سوشيال" الخميس: "بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي أثاره الموضوع، سأطلب من وزير الحرب والوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة بدء عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة خارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والصحون الطائرة".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن سلفه باراك أوباما كشف -في لقاء بودكاست- عن "معلومات سرية" بشأن وجود كائنات فضائية، مما أثار الجدل مجددا حول أسرار الحكومة الأمريكية المتعلقة بالفضاء.

وقد لاقى إعلان ترمب تفاعلا واسعا بآلاف التعليقات التي تراوحت بين الدهشة والسخرية، والتساؤل عن حقيقة وجود الكائنات الفضائية، مع توقعات بأن أي معلومات جديدة قد تغير النظرة التقليدية لموضوع "الظواهر الجوية غير المحددة".

وعلق ترمب على تصريحات أوباما بشأن الكائنات الفضائية، متهما إياه بارتكاب "خطأ فادح" حين كشف "معلومات سرية"، وقال: "لا أعرف ما إن كانت الكائنات الفضائية حقيقية أم لا، لكن أستطيع أن أؤكد لكم أنه كشف معلومات سرية".

وقالت مجلة نيوزويك إن هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها ترمب لموضوع الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة، فقد تحدث عنها مرارا وتكرارا على مر السنين، وغالبا ما كان ذلك بنبرة شك ممزوجة بالفضول بدلا من الإيمان المطلق.

أما أوباما، فقد قال -خلال المقابلة- إن الكائنات الفضائية "حقيقية"، لكنه "لم يشاهدها شخصيا"، نافيا وجودها في "المنطقة 51" أو أي منشآت سرية تحت الأرض، وأضاف "ما لم تكن هناك مؤامرة هائلة أخفوها حتى عن رئيس الولايات المتحدة".

والمنطقة 51 في نيفادا كانت موضوعا لسنوات طويلة من التكهنات حول احتفاظها بمركبات فضائية أو جثث للكائنات الفضائية، لكن وثائق وكالة المخابرات المركزية (السي آي أيه) عام 2013 كشفت أنها كانت تستخدم أساسا لاختبار طائرات تجسس فائقة السرية.

تفسيرات وتأويلات متعددة

واهتم بعض النشطاء بربط هذا الإعلان بالتوظيف السياسي للمعلومات السرية، معتبرين أن الحديث عن ملفات الكائنات الفضائية قد يكون "معلومة سرية تستخدم للسيطرة والهيمنة"، فيما رأى آخرون أن توقيت الإعلان "مريب"، خصوصا في ظل مطالبات متزايدة بالكشف الكامل عن جميع ملفات جيفري إبستين، واعتبروا الإعلان "ستارا دخانيا" لصرف الأنظار عن قضايا حساسة.

وسادت النقاشَ أيضا تساؤلاتٌ عن سبب ربط الظواهر الغامضة بالولايات المتحدة فقط، بينما ذهب فريق آخر إلى تفسيرات دينية، معتبرين أن الظواهر قد تكون مرتبطة بعالم الجن أو قوى غيبية.

ورأى آخرون أن الظواهر قد تعود إلى تجارب عسكرية سرية أو تقنيات أرضية متقدمة، كما ربط البعض الآخر الأمر بالقارة القطبية الجنوبية، معتبرين أن الغموض المحيط بها يغذي نظريات حول مصدر الظواهر الغامضة، في ظل الطبيعة المحمية للقارة وفق معاهدة دولية تمنع استغلالها عسكريا.

ولا يمكن فهم الجدل الحالي دون الإشارة إلى تاريخ مشاهدات "الأطباق الطائرة" في الولايات المتحدة، والنظر إلى تاريخ التحقيقات الحكومية والأبحاث العلمية المتعلقة بهذه الظاهرة:

في تقرير كينيث أرنولد عام 1947، تم رصد تسعة أجسام طائرة بالقرب من جبل رينير بولاية واشنطن، ووصفها بأنها تتحرك بسرعة وبشكل غير عادي، مما أطلق مصطلح "الأطباق الطائرة".

تبع ذلك مشروع "الكتاب الأزرق" الذي أطلقته الحكومة الأمريكية للتحقيق في آلاف مشاهدات الأجسام الطائرة بين 1952 و1969، حيث خلص إلى أن معظم الحالات يمكن تفسيرها بأسباب طبيعية أو بشرية، بينما بقي عدد قليل دون تفسير واضح.

في السبعينيات، ظهرت كتب ونظريات ربطت بعض المشاهدات بتجارب ضوئية وتقنيات عسكرية سرية، مما أعطى الموضوع طابعا مشوقا ومثيرا للتكهنات الشعبية، لكنه ظل بعيدا عن التأكيد العلمي.

التوظيف السياسي ومساعي البنتاغون

يشير مراقبون إلى أن الكشف عن ملفات الكائنات الفضائية قد يستخدم كأداة سياسية لتشتيت الرأي العام أو تعزيز صورة الرئيس، خصوصا في أوقات الجدل السياسي الداخلي أو الانتخابي.

وقد وعد البنتاغون بمزيد من الشفافية حول الموضوع، وفي يوليو/تموز 2022 أنشأ مكتبا ليكون مركزا لجمع كل التقارير العسكرية عن الأجسام الطائرة المجهولة، مستبدلًا فرقة عمل سابقة تابعة للوزارة.

وفي عام 2023، صرح الدكتور شون كيركباتريك -الذي شغل منصب أول مدير للمكتب المعني بالتحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة "AARO" (هيئة رسمية تابعة لوزارة الحرب الأمريكية أنشئت في عام 2022 بهدف جمع وتحليل والتحقيق وحل تقارير الظواهر غير المفسرة)- بأنه لا يملك أي دليل على "وجود أي برنامج للهندسة العكسية لأي نوع من الظواهر الجوية غير المحددة".

وتُظهر المعلومات المنشورة أن الغالبية العظمى من تقارير الأجسام الطائرة المجهولة تبقى دون تقديم حل لمشكلتها، لكن تلك التي يتم تحديدها تكون غالبا حميدة بطبيعتها ومرتبطة بأسباب بشرية أو طبيعية.

وأفاد تقرير رسمي للبنتاغون عام 2024 بأن تحقيقات الحكومة الأمريكية -منذ نهاية الحرب العالمية الثانية– لم تجد أي دليل على وجود تكنولوجيا خارج كوكب الأرض، وأن معظم المشاهدات كانت أجساما وظواهر عادية جرى تحديدها بشكل خاطئ.

وعزز التقرير موقف العلماء والخبراء الذين يؤكدون أن الغالبية العظمى من الظواهر الجوية غير المحددة تفسَّر بأسباب طبيعية أو بشرية، بينما الحالات التي لم تُحل تبقى غامضة ببساطة لعدم كفاية البيانات.

بين الفضول والجدل

وتبقى الملفات الأمريكية حول الكائنات الفضائية مثار جدل بين الفضول العلمي والتوظيف السياسي، وبينما يسعى بعض النشطاء إلى كشف الحقيقة وراء الظواهر المجهولة، يحذر الخبراء من تفسير أي مشاهدة على أنها دليل على وجود كائنات فضائية حقيقية.

وفي ظل تصاعد الاهتمام العالمي بالظواهر الجوية غير المفسَّرة، يبقى السؤال قائما: هل ما نشاهده مجرد ظواهر غريبة؟ كما يبرز التساؤل عن المعلومات التي طلب ترمب الإفصاح عنها بخصوص هذه الظواهر، وهل تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية أمام الجمهور أم أنها ترتبط بأهداف سياسية أخرى؟