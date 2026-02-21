الدبيبة يخضع لفحوصات في إيطاليا ويطمئن بشأن صحته

نُقل رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى المستشفى في إيطاليا، لإجراء فحوصات طبية، دون الكشف عن أي تفاصيل حول طبيعة مرضه، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بدخول الدبيبة الخميس الماضي إلى مستشفى سان رافاييل -وهو مركز رائد لأمراض القلب في ميلانو- "لإجراء فحص طبي عام".

لكن رئيس الوزراء الليبي قال إنه بخير وإن سفره إلى الخارج لأسباب أخرى، مع إقراره بتلقيه رعاية طبية دون تحديد مكانها أو سببها.

وقال الدبيبة متحدثا عن جانب من حالته الصحية في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "الأمر ببساطة، خضعت لبعض الفحوصات الطبية الإضافية، للاطمئنان أثناء وجودي في الخارج بسبب التزام خارجي سابق".

وأضاف "أكدت نتائج الفحوصات نجاح العلاج الذي تلقيته في ليبيا، والحمد لله"، ووصف العلاج الذي تلقاه قبل سفره في مستشفى القلب بمدينة مصراتة شرق العاصمة الليبية بأنه "ناجح ومطمئن".

تعليق وأزمة

وعلق رئيس الحكومة الليبية على الحديث المتداول بشأن صحته قائلا إن "المرض قدر، والموت حق، وكلاهما بيد الله وحده، لا يُستدعى بشائعة، ولا يُؤجل بخبر، فلنترفق بالكلمة، ولنحفظ للناس صحتهم وكرامتهم".

وتعرض الدبيبة في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي إلى "وعكة صحية مفاجئة" أُدخل على إثرها إلى مستشفى القلب بمصراتة، حيث أجريت له عملية قسطرة.

ولم تصدر بعدها بيانات عن حالته الصحية، حتى أن أنباء ترددت عن وفاته، قبل أن يعود للمشاركة في اجتماعات ولقاءات رسمية.

يُذكر أن ليبيا تعاني أزمة صراع بين حكومتين، إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس في غربي البلاد، والأخرى عيَّنها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد ومقرها بنغازي في الشرق.

وتبذل الأمم المتحدة -منذ سنوات- جهودا لمعالجة خلافات بين مؤسسات ليبية تحول دون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى إعادة توحيد مؤسسات البلد.