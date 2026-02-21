الأردن يدين تصريحات السفير هاكابي ويعتبرها "مساسا بسيادة دول المنطقة"

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، التي قال فيها إنه سيكون مقبولا أن تسيطر إسرائيل على الشرق الأوسط بأكمله، بما فيه الضفة الغربية.

ووصف الناطق الرسمي باسم الوزارة فؤاد المجالي التصريحات بـ"العبثية والاستفزازية" مشيرا إلى أنها تمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية، وتمس بسيادة دول المنطقة.

وأكد المجالي أن تصريحات هاكابي مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب المعلن في رفض ضم الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة أرض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي، وأن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل.

كما أكّد المجالي أهمية "تضافر كل الجهود لتثبيت الاستقرار في غزة وتنفيذ خطة الرئيس الأميركي وقرار مجلس الأمن 2803 بدلا من إصدار تصريحات عبثية تصعيدية لا مسؤولة ولا قيمة قانونية لها ولا أثر".

وأثار هاكابي جدلا واسعا بتصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون، قال فيها إنه "سيكون أمرا مقبولا" أن تستولي إسرائيل على كل أراضي الشرق الأوسط، مستندا إلى تفسيرات توراتية متداولة داخل التيار القومي المسيحي في الولايات المتحدة.

ووفقًا لصحيفة غارديان، فقد زعم كارلسون خلال الحوار أن "نصا من العهد القديم" يتحدث عن وعد إلهي لإبراهيم بمنطقة جغرافية تمتد من وادي مصر إلى نهر الفرات، وهي مساحة قال إنها تشمل أجزاء واسعة من دول الشرق الأوسط، بما فيها الأردن وسوريا ولبنان، إضافة إلى مناطق من السعودية والعراق.

وعندما سأل كارلسون صراحة عما إذا كان من حق إسرائيل الاستحواذ على تلك الأراضي، أجاب هاكابي "سيكون الأمر مقبولا لو أنهم أخذوها كلها"، وهو تصريح ينظر إليه على أنه يعكس توجها أيديولوجيا واضحا يتجاوز الإطار السياسي التقليدي.