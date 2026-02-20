7 مليارات دولار لغزة.. هل تكفي لبناء السلام؟

تمثل التعهدات المالية الدولية -التي تجاوزت 7 مليارات دولار وأعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في أول اجتماع لـ"مجلس غزة"- اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع الدولي على ترجمة الكلام إلى فعل، في ظل قصف إسرائيلي مستمر وغياب فلسطيني فاعل وتساؤلات جوهرية لم تجد إجابات بعد.

وقد استعرضت حلقة (2026/2/19) من برنامج "من واشنطن" دلالات إطلاق هذا المجلس -الذي انعقد بمشاركة نحو 20 دولة تحت مظلة "مجلس السلام"- مع 3 خبراء سياسيين.

فبحسب المدير السابق لمكافحة الإرهاب والشرق الأوسط في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية برنارد هودسون فإن المجلس في صورته الراهنة لا يعدو كونه "منصة وواجهة" لا مؤسسة ذات سياسات، مشيراً إلى أن أكبر تحدياته هو الحصول على قوات استقرار دولية في ظل مخاطر جمّة لأي دولة تقبل إرسال قواتها، وأن التوتر المتصاعد مع إيران قد يُلقي بظلاله على مجمل الجهود.

وحذّر هودسون من أن نزع سلاح الفصائل المسلحة في غزة عملية ستستغرق أشهراً في أحسن الأحوال، ولا يمكن أن تتم بمعزل عن وقف إطلاق نار دائم.

وفي تباين واضح مع هذا الرأي، رفض الضابط السابق في الجيش الإسرائيلي ميكو بيليد المجلسَ من أساسه معتبراً إياه "استعراضاً بلا جوهر"، ومؤكداً أن حل قضية غزة بمعزل عن القضية الفلسطينية الشاملة ضرب من الوهم، وأن غزة ليست كياناً منفصلاً بل هي جزء من منظومة أشمل تمتد إلى الضفة الغربية والنقب وسائر الأراضي الفلسطينية.

تعزيز الإغاثة

اما مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية الدبلوماسية الأمريكية السابقة منى يعقوبيان فدعت إلى التركيز على الهدف القابل للتحقيق في المدى القريب وهو تعزيز تدفق الإغاثة الإنسانية، محذّرةً من أن دولاً عديدة لن تُحوّل تعهداتها المالية إلى أموال فعلية في غياب أفق سياسي واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرة ما أُعلن حتى الآن مجرد تعهدات ولا يوجد مال محوّل إلى المصارف.

بدورها سلّطت المديرة التنفيذية لمؤسسة "الأونروا الولايات المتحدة" مارا كروننفيلد الضوء على التناقض الصارخ بين ضخامة التعهدات المالية المُعلنة وواقع الحصار المفروض على المساعدات، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت حتى وقت قريب دخول أقلام رصاص ومقصات للأطفال بحجة كونها "مواد ذات استخدام مزدوج".

ولفتت إلى أن تقرير هيئة المحاسبة الحكومية الأمريكية نفى صراحةً أي علاقة مؤسسية بين الأونروا وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، غير أن الوكالة -التي موّلتها واشنطن بأكثر من 7 مليارات دولار على مدار تاريخها- لا تزال ممنوعة من العمل بكامل طاقتها.

وأوضحت كروننفيلد أن أكثر من مليوني شخص في غزة يواجهون المجاعة، وأن 600 ألف طفل خارج المدارس في عامهم الثالث على التوالي، وأن أكثر من 250 شخصاً لقوا حتفهم منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.