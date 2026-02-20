الجيش الإسرائيلي يستهدف جنوبي لبنان بمسيّرات ورشقات رشاشة

استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بلدات في جنوب لبنان بمسيرات ورشقات رشاشة، ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حزب الله منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن أطراف بلدة يارون بقضاء بنت جبيل جنوبي البلاد تعرّضت لرشقات إسرائيلية رشاشة.

وأضافت أن مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية على بلدة حولا جنوبا.

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية المتمركزة في جبل بلاط، أحد النقاط الخمس التي تحتلها تل أبيب داخل الأراضي اللبنانية، أطلقت رشقات رشاشة باتجاه أطراف بلدتي مروحين وشيحين.

كما أغارت مسيّرة إسرائيلية فجرا على أطراف بلدة مركبا، واستهدفت المنطقة بصاروخين، وفق المصدر نفسه.

وفي سياق الخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير كبيرة في محيط بلدة العديسة، وفق الوكالة التي لم تذكر تفاصيل بشأن ذلك.

وشرقي لبنان، قالت الوكالة إن مسيرة إسرائيلية حلّقت على علو منخفض فوق مدينة بعلبك وقرى مجاورة.

وأسفرت خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود، بينما يطالب مسؤولون لبنانيون بضرورة إلزام إسرائيل بوقف الخروقات وتنفيذ الاتفاق.

وقتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين، خلال عدوانها على لبنان الذي بدأته في أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل أن تحوّله في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة، توقفت بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.