كبير مستشاري ترمب للجزيرة: هذا شرطنا لإعادة إعمار غزة

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشكل كامل شرطا أساسيا للبدء عمليا في إعادة إعمار قطاع غزة، وفق ما أكده كبير مستشاري البيت الأبيض ومجلس السلام جوش غروينباوم.

وأوضح غروينباوم -خلال حديثه للجزيرة- أن الإدارة الأمريكية أجرت محادثات بنّاءة مع عدة دول لضمان انخراط حماس في المفاوضات، مشيرا إلى موافقة الحركة على إطار عمل منذ توقيع خطة النقاط العشرين. وقال إن نزع السلاح الفوري والكامل يمثل الأساس للانطلاق في عملية الإعمار.

وأشار إلى أن التنسيق يشمل مصر وقطر وتركيا لضمان التزام حماس وسلاسة عملية الانتقال، بما يتيح إيصال المساعدات وإعادة الإعمار إلى سكان غزة.

وأكد أن اجتماع مجلس السلام الذي عقد في واشنطن لم يكن مجرد مناسبة لجمع التبرعات، بل شكل فرصة لتأكيد التزامات الشركاء الأساسيين، مشيرا إلى تعهدات تجاوزت 7 مليارات دولار لدعم خطة النقاط العشرين وعودة الرهائن وإعادة إعمار القطاع.

وبالنسبة لقوة الاستقرار الدولية، أوضح غروينباوم أن مراحل التخطيط مستمرة منذ أشهر بالتعاون مع دول مجاورة مثل الأردن ومصر وإسرائيل، لضمان جاهزية القوة قبل وصولها إلى الأرض، مع قيادة متكاملة وتعيين نائب القوة من إندونيسيا.

وتوقع كبير مستشاري البيت الأبيض ومجلس السلام أن تظهر نتائج التنسيق الكامل وانسجام قوة الاستقرار الدولية في تنفيذ مهامها على الأرض خلال 45 إلى 60 يوما من بدء نشر القوة.

وكان ترمب قد أعلن في 16 يناير/كانون الثاني الماضي تشكيل "مجلس السلام" الذي يتزعمه، وذلك بناء على خطته المعلنة لإيقاف الحرب على غزة، التي تبنّاها لاحقا مجلس الأمن الدولي بالقرار رقم 2803 الذي صدر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، المتعلق بترتيبات ما بعد وقف الحرب.

ومن المفترض أن يشرف مجلس السلام على إدارة المرحلة الانتقالية في غزة وتنسيق جهود إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، وتوفير الدعم المالي الخاص بها، والمساهمة في ترتيبات أمنية انتقالية ونشر قوة استقرار دولية داخل قطاع غزة، مع دعم مسار سياسي أوسع للسلام في المنطقة.