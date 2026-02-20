قيود على الأقصى في أول جمعة من رمضان ومغردون ينددون

توجه الآلاف من المصلين خلال شهر رمضان نحو المسجد الأقصى، لأداء صلاة أول جمعة في الشهر المبارك، لكنّ قوات الاحتلال فرضت هذا العام قيودا جديدة وتضييقا منع كثيرين من الوصول.

وقالت محافظة القدس إن الاحتلال الإسرائيلي رفض السماح بدخول آلاف الفلسطينيين من حاجز قلنديا بحُجة اكتمال العدد المسموح له بالدخول، والمحدد بـ10 آلاف فلسطيني.

وشهدت مداخل القدس المحتلة والطرق المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى انتشارا كثيفا لقوات الاحتلال التي أقامت الحواجز العسكرية ودققت في هويات المصلين.

كما تعرض حاجز قلنديا شمال القدس لاكتظاظ كبير، وتداولت منصات فلسطينية مشاهد من تجمع أعداد كبيرة من المصلين عند الحاجز.

وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال أعادت عشرات المسنين من حاجزيْ قلنديا وبيت لحم كانوا في طريقهم للمسجد الأقصى بحجة عدم حصولهم على التصاريح المطلوبة التي تمكنهم من الدخول.

وفرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا مشددة كتحديد 10 آلاف مصل أسبوعيا من الضفة الغربية يوم الجمعة فقط، مع تصاريح خاصة، وحدود عمرية (الرجال فوق 55 عاما، والنساء فوق 50 عاما، أما الأطفال فلمن هم تحت سن 12عاما)، إضافة إلى تفتيش دقيق.

كما احتجزت قوات الاحتلال 4 مسعفين عند حاجز قلنديا واستهدفت المصورين والصحفيين.

تعليقات

واستنكر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي القيود والعراقيل التي فرضها جيش الاحتلال على المصلين، وذلك من خلال تعليقات رصدت بعضها حلقة (2026/2/20) من برنامج "شبكات".

وعلق رضوان على القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على الأقصى، قائلا:

" مئات الجنود وحواجز بكل شارع وحارة.. القدس صارت تحت المجهر، والمسجد الأقصى صار هدف مراقبة عسكرية، ليس مكانا للصلاة" بواسطة

وقال عبد الرحمن إن هدف الاحتلال هو السيطرة على الأقصى:

"كثرة الجنود والحواجز مش إجراءات أمنية فقط، هي رسالة: السيطرة أولا.. حتى لو كانت على طريق الناس للصلاة" بواسطة

وعلقت سلمى على مسألة حرمان الفلسطينيين من الصلاة في المسجد الأقصى، قائلة:

"الصلاة بالقدس حلم مؤجل لكل فلسطيني.. صرنا ننتظر متى نوصل بعد الخمسين من أجل نصلي فيه ومع ذلك ممكن يمنعونا وكل مرة يرفض الاحتلال شروطا جديدة" بواسطة

ومن جهتها، عبّرت ريهام عن حسرتها لمنع الفلسطينيين من أرضهم وكتبت:

"أبناء الضفة نصيبهم وقدرهم أن لا يروا الأقصى ولا يصلوا فيه؟ الى متى؟ والله تعبنا ننتظر اليوم الذي نذهب فيه إلى أرضنا نصلي فيها" بواسطة

وكان الشيخ عكرمة صبري، إمام وخطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، قال للجزيرة إن قوات الاحتلال تبدي انزعاجا من توافد آلاف المسلمين للمسجد الأقصى، بفرض ذرائع أمنية.