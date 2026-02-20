عراقجي يؤكد السعي لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن

أعلنت الخارجية الإيرانية، اليوم، أن وزير الخارجية عباس عراقجي أكد في اتصال مع نظيره المصري بدر عبد العاطي السعي لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن.

كما قالت الخارجية الروسية إن وزير الخارجية سيرغي لافروف أكد لنظيره الإيراني عراقجي في اتصال هاتفي دعم موسكو لعملية التفاوض الهادفة لإيجاد حلول سياسية ودبلوماسية عادلة.

من جانبه اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي تحديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مهلة زمنية نهائية لحلّ القضية النووية الإيرانية، نهجا منطقيا.

وقال غروسي في حديث مع شبكة "فوكس نيوز" إن التوصل إلى أي اتفاق ذي مصداقية يستلزم فحصا دقيقا لوضع المنشآت النووية الإيرانية، أي يجب تحديد كمية المواد الحساسة الموجودة هناك، وما هي حالتها الراهنة، والأهم من ذلك التأكد من عدم حدوث أي انحراف أو استخدام غير مصرح به لهذه المواد.

وأوضح لاحقا أن هذه المتطلبات تُعد جزءا لا يتجزأ من المسار العام للمفاوضات، وبحسب رأيه، فإن النتيجة النهائية ستكون إما اتفاقا شاملا يتضمن جميع الجوانب الضرورية ويغطي كل ما يلزم لعمليات التحقق، أو أنه لن يتشكّل أي اتفاق من الأساس.

وأشار غروسي إلى أن المهل الزمنية التي يصر عليها الرئيس الأمريكي في هذا الشأن هي مهل في محلها وصحيحة تماما.

وجاءت تصريحات غروسي بعد وقت قصير من إعلان دونالد ترمب أنه خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما سيتضح ما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا.

كما عد غروسي تفتيش المنشآت النووية الإيرانية التي تضررت خلال "حرب الـ12 يوما" أحد الشروط الأساسية لأي اتفاق بين طهران وواشنطن، وقال إن مفتشي الوكالة لم يتمكّنوا من الوصول إلى هذه المواقع منذ الهجمات الأمريكية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف المدير العام للوكالة أنه من الواضح تماما أنه لكي يكون أي اتفاق ذا مصداقية لا بد من تقييم الوضع الراهن هناك، لضمان ألا تكون المواد النووية شديدة الحساسية التي يقترب مستوى تخصيبها من المستوى العسكري قد تعرضت لأي انحراف.

وطالب بأن تُدرج هذه التفتيشات حتما ضمن إطار اتفاق شامل وكامل، ووجّه ضمنيا تحذيرا مفاده أنه من دون تلبية هذا الشرط فلن تكون هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق.

وفي ختام حديثه قال غروسي: لهذا السبب يجب القيام بهذه الإجراءات، برأيي، كل هذه الأمور جزء من الطبيعة الشاملة لهذا المسار. إما أن نصل إلى اتفاق يتناول جميع الأبعاد ويعالج كل النقاط اللازمة للتحقق، أو لن يكون هناك أي اتفاق.