صحف عالمية: بريطانيا ترفض السماح لواشنطن بضرب إيران من أراضيها

رفضت بريطانيا السماح للرئيس الأمريكي دونالد ترمب باستخدام قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في جزر تشاغوس لشنّ ضربات عسكرية محتملة ضد إيران، وفق ما كشفته صحيفة "التايمز" البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاقيات الطويلة الأمد المبرمة بين البلدين تشترط الحصول على موافقة بريطانية صريحة ومسبقة لأي عمليات عسكرية تنطلق من هذه القواعد، وأن لندن أحجمت عن منح هذه الموافقة خشية أن يُشكّل ذلك انتهاكاً للقانون الدولي الذي لا يُفرّق بين الدولة المنفّذة للهجوم وتلك الداعمة له.

وجاء الردّ الأمريكي سريعاً، إذ سحب ترمب دعمه لصفقة تسليم جزر تشاغوس إلى موريشيوس، في إشارة واضحة إلى استخدام هذا الملف ورقةَ ضغط في مواجهة الموقف البريطاني.

وفيما يتعلق بملف غزة، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن اجتماع مجلس السلام في واشنطن افتقر إلى مشاركة القوى الكبرى، إذ غاب عنه الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن من فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، رغم حضور وفود من 47 دولة.

وأثار المجلس جدلاً واسعاً -منذ نشأته- بسبب ضم إسرائيل في عضويته مقابل غياب أي تمثيل فلسطيني حقيقي، فيما أشارت الصحيفة إلى أن مصرف "جي بي مورغان" يجري محادثات لتقديم خدمات مصرفية للمجلس تشمل تسهيل المدفوعات.

نزاع مع البنتاغون

وفيما يتعلق بالتكنولوجيا العسكرية، رصد موقع "ذا هيل" توتراً متصاعداً بين شركة "أنثروبيك" لتطوير الذكاء الاصطناعي والبنتاغون، على خلفية رفض الشركة إزالة القيود الأخلاقية المدمجة في برنامجها "كلود"، والتي تحول دون استخدامه في مهام قتالية مباشرة أو اتخاذ قرارات قد تُفضي إلى سقوط قتلى.

ويهدد هذا الخلاف بنسف عقد بقيمة 200 مليون دولار، في وقت يرى فيه مسؤولون عسكريون أن هذه القيود تجعل البرنامج غير صالح للتطبيق الميداني، رغم كونه الوحيد القادر على العمل داخل الشبكات العسكرية السرية.

وفي تعليقه، رأى المحرر الصحفي المعتمد في وكالة ناسا كيث كاونغ أن موقف "أنثروبيك" يُجسّد خلافاً أخلاقياً حقيقياً طال انتظاره، محذراً من أن غياب اتفاقيات دولية ملزمة لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الميدان قد يجعل العالم يتصرف بعد وقوع الكارثة لا قبلها.

ومن جهة أخرى، وصفت صحيفة "الغارديان" -في مقال للكاتب سايمون جنكينز- اعتقالَ الأمير البريطاني السابق أندرو بأنه "لحظة زلزالية" في تاريخ الأسرة المالكة البريطانية، مؤكدةً أن الهالة والرهبة المحيطتين بالعائلة المالكة تحطّمتا بشكل لا يُصلَح، في سابقة ملكية غير مسبوقة جاءت بعد أسابيع من نشر وزارة العدل الأمريكية لملفات جيفري إبستين.