زيلينسكي يتحدث عن استعادة أراض من روسيا ويشكو ضغوط واشنطن

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن جيشه استعاد -خلال الأيام الأخيرة- مساحات واسعة من الأراضي من القوات الروسية في الجنوب.

وأضاف زيلينسكي -في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية الجمعة- أن الجيش الأوكراني استعاد 300 كيلومتر مربع في إطار هذا الهجوم المضاد الذي لا يزال مستمرا.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 مطالبات أوروبية بضمانات أمنية لأوكرانيا في أي اتفاق مع روسيا end of list

واشتكى الرئيس الأوكراني من ضغوط أمريكية لإجبار بلاده على التخلي عن منطقة دونباس شرق أوكرانيا، وقال "يقول الأمريكيون والروس: إذا أردتم أن تنتهي الحرب غدا فاخرجوا من دونباس"، مشيرا إلى أن واشنطن تمارس ضغوطا أكبر على أوكرانيا لأنها "في وضع أكثر صعوبة".

وألمح إلى أن واشنطن "تعدّ ذلك حلاّ للمشكلة"، في حين تعتبر روسيا أنه وسيلة "للسيطرة على دونباس بسرعة من دون خسائر في الأرواح".

وشدّد الرئيس الأوكراني على أنه يريد ضمانات أمنية من واشنطن أولا، قبل الحديث عن تسويات مع الروس انطلاقا من موقع أقوى، أيّا كانت هذه التسويات، بما في ذلك ما يتعلق بالأراضي".

وأكد أن أي انسحاب أوكراني يجب أن يترافق مع انسحاب روسي، موضحا أنه "إذا تراجعنا نحن عشرة كيلومترات، أو عشرين، أو ثلاثين، أو أربعين، فعليهم أن يتراجعوا".

منطقة دونباس الصناعية

وترفض كييف التخلي عن منطقة دونباس، مؤكدة أن الإقليم يضم تحصينات عسكرية تمنع الجيش الروسي من تحقيق تقدّم أعمق في شرقي أوكرانيا.

وسيكون للانسحاب من هذه المنطقة أيضا ثمن سياسي ورمزي كبير بالنسبة للسلطات الأوكرانية، إذ قُتل دفاعا عنها عشرات الآلاف من الجنود.

وتطالب كييف بضمانات أمنية لمنع أي غزو روسي في المستقبل، أبرزها نشر قوات أوروبية على مسافة قريبة من خط الجبهة بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفق تصريحات زيلينسكي.

ولا تُظهر موسكو أي إشارة إلى استعدادها لتقديم تنازلات بعد نحو أربعة أعوام من المعارك، فيما لوّح الرئيس الروسي بأن جيشه سيحقق أهدافه بالقوة إذا لم يتمكن من ذلك بالطرق الدبلوماسية.

محادثات سلام متعثرة

وتأتي تصريحات زيلينسكي قبل أيام من الذكرى الرابعة للغزو الروسي لبلاده في 24 فبراير/شباط 2022، في أسوأ صراع شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

إعلان

ولا تزال محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا متعثرة بسبب إصرار موسكو على انسحاب قوات كييف من دونباس.

وكان زيلينسكي قد انتقد نتائج المحادثات التي جرت في جنيف بوساطة الولايات المتحدة، ووصفها بأنها غير كافية، مؤكدا أن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات حقيقية في سبيل إنهاء الحرب، لكنها لن تكون على حساب استقلال أوكرانيا وسيادتها.

تقدم روسي

من جهة أخرى، أعلنت هيئة الأركان الروسية أن قواتها تتمركز على بعد 12 كيلومترا فقط من أطراف مدينة زاباروجيا جنوبي وسط أوكرانيا، الواقعة على ضفاف نهر الدنيبر، وقالت إن خسائر أوكرانيا تجاوزت 1.5 مليون عسكري منذ بدء الحرب، منهم 520 ألف عسكري خلال العام الماضي فقط.

وأشارت الهيئة إلى أن مساحة الأراضي التي خضعت لسيطرة روسيا تجاوزت 6700 كيلومتر مربع العام الماضي، علاوة على السيطرة على ما يفوق 300 بلدة ومدينة في محاور عدة.