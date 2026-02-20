رفع لافتة تحمل صورة ترمب على مقر وزارة العدل الأمريكية

رُفعت لافتة تحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على مقر وزارة العدل في واشنطن، في أحدث خطوة لفرض هويته على المؤسسات الاتحادية في العاصمة الأمريكية وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وتضمنت اللافتة الزرقاء التي وضعت أمس الخميس بين عمودين في إحدى زوايا المقر شعار "لنجعل أمريكا آمنة مرة أخرى".

ويعمل ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي على ترسيخ رؤيته السياسية في المؤسسات الاتحادية، من خلال إعادة هيكلة بعض الهيئات الثقافية والسياسية، وتعيين مسؤولين يتبنون برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى تغيير أسماء مؤسسات بارزة وإجراء تحويلات إدارية شملت مسؤولين ارتبطت أسماؤهم بتحقيقات سابقة.

وكانت لافتات تحمل صورة ترمب قد وُضعت العام الماضي على مباني وزارتي العمل والزراعة، صوت مجلس إدارة عينه ترمب في ديسمبر/كانون الأول الماضي لإضافة اسمه إلى مركز "جون إف كنيدي للفنون المسرحية".

كما أعلنت وزارة الخارجية في ديسمبر من العام الماضي وضع اسم "دونالد جي ترمب" بديلا عن "المعهد الأمريكي للسلام" في واشنطن، الذي استضاف أمس الخميس أولى جلسات "مجلس السلام".

ونشرت الوزارة حينها عبر منصة إكس: "هذا الصباح، أعادت وزارة الخارجية تسمية معهد السلام السابق ليعكس اسم أعظم صانع صفقات في تاريخ أمتنا، أهلا بكم في معهد دونالد جي ترمب للسلام".

وأحال البيت الأبيض أسئلة تتعلق باللافتة الأحدث إلى وزارة العدل، التي لم ترد حتى الآن على طلب التعليق.