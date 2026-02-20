رئيس وزراء فرنسا: الحديث عن إبادة في غزة تشويه للحقائق

قال رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إن الحديث عن إبادة جماعية في قطاع غزة "يهدف إلى التشويه وقلب الحقائق"، من أجل "انتزاع ذاكرة المحرقة من اليهود"، متعهدا بتقديم قانون يحظر التعبير عن "الآراء المعادية للصهيونية".

وجدد لوكورنو في المؤتمر السنوي لمجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا، مطلب بلاده باستقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، وقال "عندما تدلي الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بتصريحات إلى جانب ممثلين عن حركة حماس أو إيران، فإن ذلك يسيء بعمق إلى مصداقية الخطاب الدولي".

ودعت عدة دول ⁠أوروبية في الأسبوع الماضي، منها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، إلى استقالة ألبانيزي بسبب تعليقات منسوبة إليها تنتقد فيها إسرائيل، في حين نفت ألبانيزي إدلاءها بهذه التعليقات.

"حظر الآراء المعادية للصهيونية"

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية لاكورنو أنه يعتزم تقديم تشريع يحظر التعبير عن "الآراء المعادية للصهيونية"، مشيرا إلى أن ثمة غموضا بين النقد المشروع للحكومة الإسرائيلية ورفض وجود الدولة اليهودية نفسها، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وقال لاكورنو إن "الدعوة إلى تدمير إسرائيل هي دعوة إلى تدمير شعب بأكمله"، مضيفا أن تعريف المرء نفسه بأنه معاد للصهيونية "يقوض حق إسرائيل في الوجود".

ونقلت قناة "آي 24" الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الفرنسي قوله أمام كبار مسؤولي الدولة وممثلي المؤسسات اليهودية في فرنسا إن "كراهية اليهود هي كراهية الجمهورية".

وأعلن لاكورنو أن الحكومة الفرنسية ستطرح على جدول أعمال البرلمان مشروع القانون الذي قدمته النائبة كارولين يادان في أبريل/نيسان المقبل، الذي يهدف إلى قمع الدعوات إلى تدمير إسرائيل بشكل أكثر فعالية.

كما أكد عزم الحكومة على منع من يدلون بتصريحات "معادية للسامية" من الترشح للمناصب العامة، مصرحا بأن "حرية التعبير لا تعني حرية الإقصاء".

وفي ختام كلمته، دعا رئيس الوزراء إلى خوض معركة "سياسية وثقافية وحضارية" ضد تطبيع الكراهية، وقال "لا تستسلموا أبدا"، متعهدا بمواجهة ما وصفه بالأشكال الجديدة من معاداة السامية، عبر طرح أفكار واضحة وأدوات قانونية جديدة.

وقبل أسبوع، نقل وزير الخارجية التشيكي بيتر ماسينكا عن ألبانيزي قولها إن إسرائيل "عدو مشترك للبشرية"، وطالب باستقالتها.

لكن تصريحات ألبانيزي التي أدلت بها خلال مشاركتها في منتدى الجزيرة بالدوحة في 7 فبراير/شباط الجاري "لم تصف إسرائيل بهذه الطريقة"، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي مقابلة أجرتها معها قناة فرانس-24 الأربعاء الماضي، قالت المقررة الأممية "لم أقل أبدا أبدا أبدا إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية"، موضحة "تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدوا مشتركا".