رئيس مدغشقر يبحث مع بوتين تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس نظيره المدغشقري مايكل راندريانيرينا في الكرملين. وتناول اللقاء العلاقات الثنائية، وتداعيات الإعصارين الأخيرين اللذين ضربا الجزيرة وأوقعا أكثر من 40 قتيلا وأضرّا بنحو 270 ألف شخص.

وفي مستهل الاجتماع، قدّم بوتين تعازيه للرئيس الضيف، مشيدا بجهود حكومة مدغشقر في مواجهة آثار الكارثة الطبيعية. وأكد أن هناك آفاقا واسعة لتعزيز العلاقات الثنائية، سواء في المجال السياسي أو عبر تبادل الوفود الرفيعة المستوى، مشيرا إلى الزيارة الأخيرة لوفد مدغشقري لموسكو.

من جانبه، عبّر راندريانيرينا عن تقديره لدعوة بوتين، مؤكدا أن بلاده تمر بمرحلة صعبة بعد الإعصارين، وأنها تتطلع إلى دعم روسيا في تجاوز آثار الكارثة. وقال: "نأمل أن نتمكن من الاعتماد على دعمكم في هذه الفترة الحرجة بالنسبة لمدغشقر".

يأتي اللقاء في سياق توسع الحضور الروسي في القارة الأفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث تسعى موسكو إلى تعزيز نفوذها عبر أدوات متعددة تشمل التعاون العسكري والسياسي، إضافة إلى ما يوصف بـ"القوة الناعمة". ويبرز هذا التوجه بشكل خاص في دول الساحل الأفريقي، التي تشهد تنافسا دوليا متزايدا على النفوذ والموارد.