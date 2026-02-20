"شبيبة التلال" الإسرائيلية تتبنى عشرات الهجمات ضد الفلسطينيين بالضفة

أعلنت حركة "شبيبة التلال" الإسرائيلية الاستيطانية مسؤوليتها عن سلسلة من عشرات أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قدمتها على أنها "سجل النضال ضد العدو العربي".

وقالت الحركة -في تقرير على قناتها بتطبيق "تلغرام"- إنها نفذت أكثر من 60 هجوما في شهر واحد على 33 قرية فلسطينية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في التقرير أن الحركة نفذت 5 هجمات في بلدة "مخماس" القريبة من رام الله. واضطرت التجمعات البدوية المجاورة للبلدة إلى مغادرة المنطقة في فبراير/شباط، قائلة إنها تتعرض للمضايقة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن شابا (يبلغ 19 عاما) توفي متأثرا بجروحه، بعد أن أطلق عليه مستوطنون النار في "مخماس" الأربعاء الماضي.

وأشار تقرير الحركة الإسرائيلية إلى حرق 12 منزلا، وإضرام النار في 29 سيارة، وإصابة 40 فلسطينيا، فضلا عن "تحطيم مئات من نوافذ السيارات" و"اقتلاع مئات من أشجار الزيتون".

وتُعد "شبيبة التلال" مجموعات شبابية يهودية استيطانية ذات توجه يميني متطرف، نشأت عام 1998 وتتبنّى فكرا يقوم على إقامة ما يسمى "الدولة اليهودية" على كامل "أرض إسرائيل الكبرى" عبر طرد الفلسطينيين منها.

وتحولت هذه المجموعات لاحقا إلى أداة يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ اعتداءات تستهدف الفلسطينيين ودفعهم إلى الهجرة القسرية من قراهم ومناطقهم، بما يهيّئ لإقامة بؤر استيطانية جديدة على تلك الأراضي.

ترهيب وعنف

ويكشف تقرير صدر عام 2025 عن منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية أن المستوطنين يتسللون إلى أراض زراعية في الضفة الغربية، ويمنعون الفلسطينيين من الوصول إليها بشكل متزايد.

وقالت المنظمة إن المستوطنين يلجؤون إلى الترهيب والعنف لإجبار الفلسطينيين على المغادرة "بدعم من الحكومة والجيش الإسرائيلييْن".

وسرّعت الحكومة الإسرائيلية الحالية -وهي من الأكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل- وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي وفق حركة "السلام الآن".

إعلان

وأدانت الأمم المتحدة وجهات عربية وأوروبية هذا الأسبوع ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "استيلاء ضخم على أراضي" الفلسطينيين في الضفة من شأنه تسريع عملية ضمها، بعد بدء إسرائيل عملية تسجيل الأراضي وتسوية ملكيتها، في أول خطوة من نوعها منذ عام 1967.