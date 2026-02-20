ترمب يعتزم نشر وثائق تتعلق بالكائنات الفضائية وينتقد تسريبات أوباما

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه سيأمر بتحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة خارج الأرض، والصحون الطائرة والكائنات الفضائية، متهما الرئيس الأسبق باراك أوباما بكشف معلومات سرية.

وكتب ترمب على منصته تروث سوشال الخميس "بالنظر إلى الاهتمام الكبير الذي أثاره الموضوع، سأطلب من وزير الحرب والوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة بدء عملية تحديد ونشر الملفات الحكومية المتعلقة بالحياة خارج الأرض، والظواهر الجوية غير المحددة، والصحون الطائرة".

وكان الرئيس الأمريكي قد أكّد في وقت سابق الخميس أن سلفه باراك أوباما كشف "معلومات سرية" عندما أشار بشكل عرضي في لقاء عبر برنامج بودكاست إلى وجود كائنات فضائية.

"لقد سرّب معلومات سرية"

وردا على سؤال في طائرته الرئاسية بشأن تصريحات أوباما التي أعادت إحياء نظريات المؤامرة بشأن هذا الموضوع، قال ترمب "لقد سرب معلومات سرية، ليس من المفترض أن يفعل ذلك".

وأضاف ترمب الذي نشر مؤخرا لقطة مصورة يظهر فيها باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردَين "لا أعلم ما إذا كانوا (الفضائيون) حقيقيين أم لا"، لكن الرئيس الديمقراطي السابق "ارتكب خطأ فادحا".

وفي ختام حلقة بودكاست بُثت نهاية الأسبوع الماضي، أجاب أوباما عن سؤال بشأن وجود كائنات فضائية قائلا "إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم".

وأضاف أنه على حد علمه لا توجد "منشأة تحت الأرض" تهدف إلى إخفائهم كما تشير بعض نظريات المؤامرة.

أوباما: هناك حياة خارج الأرض

وردا على التعليقات التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح الرئيس الأسبق على حسابه في إنستغرام مساء الأحد موقفه، وقال إنه لم يدلِ بتلك التصريحات إلا للحفاظ على الطابع المرح للبودكاست.

وفي منشوره، أوضح أوباما اعتقاده وجود كائنات فضائية، قائلا إن الاحتمالات الإحصائية لوجود حياة خارج كوكب الأرض عالية لأن الكون شاسع للغاية، مضيفا أن احتمالات "زيارة كائنات فضائية للأرض ضئيلة نظرا للمسافة".

إعلان

وأفاد تقرير صادر عن البنتاغون عام 2024 بأن تحقيقات الحكومة الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية لم تجد أي دليل على وجود تكنولوجيا خارج كوكب الأرض، وأن معظم المشاهدات كانت أجساما وظواهر عادية جرى تحديدها بشكل خاطئ.

وقالت مجلة نيوزويك إن هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها الرئيس ترمب لموضوع الكائنات الفضائية والأجسام الطائرة المجهولة، فقد تحدث عنها مرارا وتكرارا على مر السنين، وغالبًا ما كان ذلك بنبرة شك ممزوجة بالفضول بدلا من الإيمان المطلق.

وقال ترمب -في تصريحات سابقة- إنه تلقى إحاطات بصفته رئيسا بشأن تقارير تفيد بأن طيارين أمريكيين شاهدوا أجساما طائرة مجهولة، وأقرّ بلقاء "أشخاص جادين" زعموا رؤية أجسام غامضة، لكنه أضاف أنه "غير مؤمن" بذلك حتى مع اعترافه بأن "كل شيء ممكن".