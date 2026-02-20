الهلال الأحمر الفلسطيني: شهيدان بغارة إسرائيلية على مخيم الحلوة بلبنان

قال الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بمدينة صيدا جنوبي لبنان إن "غارة إسرائيلية استهدفت اليوم الجمعة منزلاً في حي حطين بالمخيم أدت لاستشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين".

واستهدفت الصواريخ مبنى كانت تشغله سابقا القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، واستأجره مؤخرا شخص لاستخدامه كمطبخ لتوزيع الحصص الغذائية، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له الجمعة إنه استهدف مقرا كانت تنشط منه عناصر تابعة لمنظمة حماس في منطقة عين الحلوة.

بدورها، قالت حركة حماس إنها "تدين العدوان الغاشم الذي نفّذه جيش الاحتلال الصهيوني على مخيم عين الحلوة في مدينة صيدا جنوب لبنان، والذي أسفر عن سقوط شهداء وجرحى من المدنيين، في جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة على شعبنا الفلسطيني، وانتهاك سيادة لبنان الشقيق".

وأضاف بيان للحركة أن استهداف مخيم يضم آلاف اللاجئين الفلسطينيين ويكتظ بالسكان المدنيين يمثل تصعيدًا خطيرًا واستهتارًا فاضحًا بكل القوانين والأعراف الدولية، ويعكس إصرار حكومة الاحتلال على توسيع دائرة عدوانها وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت حماس أن الادعاءات التي يسوقها جيش الاحتلال بشأن استهداف المخيم هي ذرائع واهية لا تصمد أمام الوقائع، وأن المقر الذي تم استهدافه تابع للقوة الأمنية المشتركة المنوط بها حفظ الأمن والاستقرار في المخيم.

تصاعد الاعتداءات

وتعرّض جنوب لبنان، فجر اليوم الجمعة، لسلسلة هجمات متكرّرة من قبل الجيش الإسرائيلي، شملت قصفا بالصواريخ ورشقات رشاشة على عدة بلدات.

واستهدفت الرشقات أطراف بلدات يارون، مروحين، وشيحين في جنوب لبنان. وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية أغارت فجر اليوم الجمعة بصاروخين على أطراف بلدة مركبا في جنوب لبنان، وفق وكالة الصحافة اللبنانية.

إعلان

كما نفذ الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، عملية تفجير في محيط بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وأدانت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في بيان لها الجمعة ما اعتبرته انتهاكا لسيادة الدولة اللبنانية وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية.

واعتبرت أن الاعتداءات تشكل خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتهدد الاستقرار الهش، خصوصا داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.

ورغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، واصلت إسرائيل شنّ هجماتها.

ولا يزال الجيش الإسرائيلي يقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

وأبقت إسرائيل قواتها في 5 تلال إستراتيجية في جنوب لبنان رغم أن الاتفاق نصّ على انسحابها بالكامل من جنوب لبنان.