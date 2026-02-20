النرويج تسحب جنودا من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات

قال متحدث باسم القوات المسلحة النرويجية اليوم الجمعة إن بلاده ستنقل نحو 60 جنديا تنشرهم في الشرق الأوسط، إلى النرويج ودول أخرى، بسبب الوضع الأمني في المنطقة.

ولدى النرويج قوات ‌متمركزة ‌في عدة مواقع في العراق ودول مجاورة أخرى.

ومع تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن أمام إيران 15 يوما كحد أقصى للتوصل إلى اتفاق، وإلا فسيكون الأمر مؤسفا لهم، في حين هددت طهران بمهاجمة القواعد الأمريكية في المنطقة في حال تعرضها لهجوم.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت إن ترمب يدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية محدودة ضد إيران لإجبارها على إبرام اتفاق نووي جديد، وفق ما نقلته عن مصادر مطلعة على المناقشات الدائرة داخل فريقه.

وامتنعت النرويج عن ذكر عدد الجنود الذين ستنقلهم والمواقع المتأثرة، وقال اللفتنانت كولونيل فيغارد فينبرغ من القيادة المشتركة النرويجية إن "هؤلاء جنود لديهم مهام مثل تدريب القوات المحلية ومهام أخرى".

وأضاف "في ظل الوضع الحالي، لا يمكنهم القيام بمهامهم الأساسية، ولهذا السبب نقوم بنقلهم"، مشيرا إلى ‌أن دولا أخرى اتخذت إجراءات مماثلة في الأيام القليلة الماضية.