المجر تهدد أوكرانيا بقطع الكهرباء وسط خلاف بشأن النفط الروسي

لوّح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بإمكانية قطع إمدادات الطاقة عن أوكرانيا، إذا استمرت كييف في عرقلة تسليم النفط الروسي لبلاده.

وقال أوربان، في تصريحات لصحفيين مجريين في واشنطن، أمس الخميس، إن أوكرانيا "تتلقى جزءا كبيرا من الكهرباء عبر المجر"، مضيفا "لا أريد أن أهدد أو أستبق أي شيء، لكن أوكرانيا تتلقى جزءا كبيرا من الكهرباء عبر المجر".

وطالب الزعيم المجري كييف بالكف عما وصفه بمحاولات إثارة الاضطرابات وممارسة "الابتزاز"، مضيفا أن بودابست قد تنظر في اتخاذ "خطوات انتقامية".

وتأتي تصريحات أوربان في ظل توقف إمدادات النفط الروسي إلى المجر عبر خط أنابيب "دروجبا" المار بالأراضي الأوكرانية منذ أواخر يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى انقطاع إمدادات كانت تعتمد عليها كل من المجر وسلوفاكيا بدرجة كبيرة. وردّا على ذلك، أوقفت بودابست وبراتيسلافا، الأربعاء، تسليم الوقود إلى أوكرانيا.

كما تتزامن تصريحات رئيس الوزراء المجري مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في 12 أبريل/نيسان المقبل، إذ قال إن كييف تريده أن يخسر التصويت، لذلك فهي تسعى إلى رفع تكاليف التدفئة في المجر عبر إغلاق خط الأنابيب.

واتهم أوربان، دون تقديم أدلة، حزبَ "الاحترام والحرية" (تيسا) المعارض المحافظ بتلقي تمويل من أوكرانيا، مدعيا وجود "اتفاق سري" بين كييف والاتحاد الأوروبي وألمانيا خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأخير بهدف الإطاحة به.

وللمرة الأولى منذ 16 عاما، يواجه أوربان تحديا خطيرا لقبضته على السلطة، إذ أظهرت استطلاعات رأي خلال الأشهر الـ18 الماضية تقدّم حزب "تيسا" بقيادة بيتر ماجيار بفارق 18 نقطة مئوية على حزب "فيديس" الذي يتزعمه أوربان.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا قبل نحو أربع سنوات، سعى أوربان إلى عرقلة مساعدات الاتحاد الأوروبي لكييف والعقوبات المفروضة على موسكو، واصفا سياسة التكتل اتجاه أوكرانيا بأنها "تحريض على الحرب".