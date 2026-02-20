السودان.. قتلى وجرحى من عمال الإغاثة بمسيّرات الدعم السريع

أعلنت شبكة أطباء السودان -أمس الخميس- مقتل 3 من عمال الإغاثة وإصابة 4 آخرين إثر استهداف قافلة مساعدات إنسانية بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم بطائرات مسيّرة.

وقالت الشبكة -في بيان- إن "شاحنات إغاثة إنسانية تعرضت للتدمير بواسطة طائرات مسيّرة تتبع لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال جناح عبد العزيز الحلو، في منطقة كرتالا بولاية جنوب كردفان".

وأوضحت أن الشاحنات كانت محمّلة بمواد غذائية وإمدادات إنسانية، وكانت في طريقها إلى مدينتي كادوقلي والدلنج، عقب إعلان الجيش السوداني فك الحصار عنهما، لتقديم دعم عاجل إلى المدنيين المتأثرين.

وأدانت شبكة أطباء السودان استهداف المدنيين، وأكدت أن قصف المناطق المأهولة يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية.

ودعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة على قيادة قوات الدعم السريع لضمان حماية قوافل الإغاثة وفتح ممرات آمنة ومحاسبة المسؤولين.

أسبوع دامٍ

وفي السياق، قال مصدر في الجيش السوداني للجزيرة إن مدنيين أصيبوا في هجمات واسعة شنتها قوات الدعم السريع الأربعاء بالمسيرات على مدينتي الكرمك في النيل الأزرق والمزموم في سنار.

كما أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 13 شخصا وإصابة آخرين بينهم أطفال جراء غارة جوية بطائرة مسيرة نفذها الجيش في منطقة السنوط بغرب كردفان يوم الاثنين الماضي.

من جهة ثانية، قالت الشبكة إن طائرات مسيرة تابعة للدعم السريع استهدفت الأربعاء منطقة الكرمك بالنيل الأزرق مما أسفر عن قتلى وجرحى.

عقوبات أمريكية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية -أمس الخميس- فرض عقوبات على 3 من عناصر قوات الدعم السريع، متهمة أفرادا منها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في السودان.

وكانت وزارة الخارجية السودانية قد اتهمت -قبل نحو أسبوعين- قوات الدعم السريع بتنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قافلة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي بولاية شمال كردفان، مما أدى إلى سقوط ضحايا وتدمير مواد إغاثية.

ويشهد إقليم كردفان (شمال وغرب وجنوب) -منذ أكتوبر/تشرين الأول 2025- اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الحرب الدائرة بين الطرفين منذ أبريل/نيسان 2023، على خلفية خلاف بشأن دمج قوات الدعم السريع في الجيش.

وأدت الحرب -وفق تقديرات أممية- إلى تفاقم أزمة إنسانية حادة، مع نزوح ملايين السودانيين وسقوط عشرات الآلاف من القتلى.