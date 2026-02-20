السجن 8 أشهر لنائب تونسي "سخر" من قيس سعيد

قضت المحكمة الابتدائية في تونس -أمس الخميس- بسجن النائب أحمد السعيداني 8 أشهر بتهمة الإساءة إلى الغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات.

وكان السعيداني قد أُودع السجن -في وقت سابق من هذا الشهر- بعد منشور له على "فيسبوك" اعتُبر مسيئا إلى الرئيس التونسي قيس سعيد.

يُذكر أن السعيداني -الذي ينتمي إلى كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان التونسي- كان من مؤيدي سياسات سعيد، لكنه تحول -في ⁠الأشهر القليلة الماضية- إلى أحد أشد منتقديه، إذ يتهم الرئيسَ بمحاولة احتكار كل القرارات مع التهرب من المسؤولية، وترك الآخرين يتحملون تبعات المشكلات.

وقد عبّرت الكتلة عن رفضها لإيقافه واصفة ذلك بأنه مخالف لكل الإجراءات القانونية. وطالبت السلطاتِ القضائية والأمنية بالإطلاق الفوري لسراحه، واعتماد الإجراءات القانونية السليمة، وفق تعبيرها.

وألقي القبض على السعيداني هذا الشهر بعد نشره تدوينة على فيسبوك سخر فيها من سعيد، واصفا ‌إياه بأنه "القائد الأعلى ‌للصرف ⁠الصحي وتصريف مياه الأمطار"، منتقدا غياب أي إنجازات للرئيس التونسي.

ونقلت رويترز عن النائب في البرلمان بلال المشري قوله: "هذا انتهاك للقانون ⁠وضرب للمؤسسات. كيف يمكن للسلطة التشريعية ⁠مساءلة السلطة التنفيذية إذا قامت باعتقال غير قانوني بسبب مواقف نقدية"؟

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية عندما بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.