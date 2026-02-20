الدعم السريع يقصف النيل الأبيض وأطباء بلا حدود تعالج 167 مصابا بكردفان ودارفور

قال مصدر بالجيش السوداني للجزيرة إن مسيّرة تابعة لقوات الدعم السريع استهدفت مدينة الدويم بولاية النيل الأبيض، في حين أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنها عالجت عشرات المصابين بنيران مسيرات الدعم السريع مؤخرا.

وقالت أطباء بلا حدود اليوم الجمعة، إنها تعاملت مع 167 مصابا إثر غارات نفذتها طائرات مسيرة في إقليمي كردفان ودارفور بالسودان، وذلك خلال النصف الأول من فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت المنظمة الدولية في بيان لها، أن فرقها الطبية عالجت المصابين الذين يعانون من جروح نافذة في الصدر والبطن، وكسور متعددة في الأطراف، وإصابات في الرأس، بالإضافة إلى جروح ناجمة عن شظايا المسيرات.

وأفادت المنظمة بأن مناطق مدنية وبنى تحتية حيوية في أنحاء متفرقة من السودان -بما فيها المدارس والأسواق والمرافق الصحية ومصادر المياه- تعرضت خلال هذه الفترة لغارات بمسيرات شنتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وحذرت من أن هذا النوع من الهجمات يعرض المدنيين والعاملين في المجال الإنساني لخطر شديد، داعية إلى توفير الحماية لهم على الفور. ويشهد إقليم كردفان بولاياته الثلاث: شمال وغرب وجنوب، إلى جانب إقليم دارفور، اشتباكات ضارية منذ أشهر بين الطرفين.

انسحاب قسري من شمال دارفور

وكشفت أطباء بلا حدود عن اضطرارها للانسحاب من منطقتي "كورنوي" و"الطينة" في شمال دارفور، عقب غارات نفذتها طائرات مسيرة، مما أدى إلى توقف الخدمات الطبية والإنسانية الحيوية هناك. وأكدت أن المحافظة على وجود آمن لفرقها في تلك المناطق بات أمرا "مستحيلا".

وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الوضع الراهن، قائلة "عندما لا تُحترم المناطق المدنية والبنية التحتية الإنسانية، لا يمكن لفرقنا أن تعمل بأمان، مما يترك السكان بلا رعاية أساسية".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من إعلان شبكة أطباء السودان مقتل 3 عمال إغاثة وإصابة 4 آخرين إثر استهداف قافلة مساعدات إنسانية بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، متهمة قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجوم بطائرات مسيّرة.

وقالت الشبكة -في بيان أمس الخميس- إن "شاحنات إغاثة إنسانية تعرضت للتدمير بواسطة طائرات مسيّرة تتبع لقوات الدعم السريع والحركة الشعبية-شمال جناح عبد العزيز الحلو، في منطقة كرتالا بولاية جنوب كردفان".

وأوضحت أن الشاحنات كانت محمّلة بمواد غذائية وإمدادات إنسانية، وكانت في طريقها إلى مدينتي كادوقلي والدلنج، عقب إعلان الجيش السوداني فك الحصار عنهما، لتقديم دعم عاجل إلى المدنيين المتأثرين.

يُذكر أن السلطات السودانية ومنظمات حقوقية تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المنشآت المدنية، في حين لا تعلق الأخيرة على هذه الاتهامات وتدعي أنها تعمل على "حماية المدنيين".

ومنذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023 يعيش السودان إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تسببت المواجهات في مجاعة ببعض المناطق، ومقتل عشرات الآلاف، ونزوح نحو 13 مليون شخص.