الدانمارك تحتجز سفينة شحن ترفع العلم الإيراني

أعلنت هيئة الملاحة البحرية الدانماركية -أمس الخميس- احتجاز سفينة حاويات كانت قادمة من مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، لعدم حيازتها تسجيلا مناسبا، مشيرة إلى أنها كانت ترفع العلم الإيراني.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الهيئة قولها إن السفينة "احتُجزت بناء على أنها غير مسجلة بشكل صحيح"، مضيفة أنها صرّحت بأنها تبحر رافعة علم جزر القمر، غير أن سلطات جزر القمر أبلغت الدانمارك بأن السفينة غير مسجلة لديها.

وذكرت وسائل إعلام دانماركية أن السفينة تحمل اسم "نورا"، وهي راسية شمال البلاد في مضيق كاتيغات، فيما أفادت السلطات البحرية بأنها ترفع العلم الإيراني.

وبحسب بيانات موقع "فيسل فايندر" لتتبع السفن، غادرت السفينة سانت بطرسبرغ في 16 يناير/كانون الثاني متجهة إلى مصر.

وأفادت قناة "تي في 2" الدانماركية بأن السفينة كانت تحمل سابقا اسم "سايروس"، وهي خاضعة لعقوبات أمريكية.

وأوضحت السلطات البحرية الدانماركية أن السفينة عبرت المياه الدانماركية 10 مرات خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن تفتيشها سيتم "عندما تسمح الأحوال الجوية بذلك".

وأضافت -في بيان- أنها لم ترصد "أي ثغرات أمنية كبيرة"، إلا أن السفينة لم تحصل بعدُ على التصريح الكامل، ولذلك سيستمر قرار احتجازها في الوقت الحالي.