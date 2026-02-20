أخبار|زيمبابوي

اعتقال نجل رئيس زيمبابوي السابق في جنوب أفريقيا بتهمة إطلاق النار

(FILES) The second son to the late former Zimbabwean president Robert Mugabe, Bellarmine Mugabe, sit in a military helicopter next to his mother Grace (R) accompanying the casket with remains of Mugabe as they leave the Blue Roof mansion on September 12, 2019 for public viewing, to the Rufaro Stadium in Harare.
بيلارميني موغابي في مروحية عسكرية بجوار والدته غريس (يمين) يرافقان النعش الذي يحوي رفات روبرت موغابي عام 2019 (الفرنسية)
Published On 20/2/2026

حفظ

أعلنت الشرطة في جنوب أفريقيا أن شاتونغا بيلارمين موغابي، النجل الأصغر لرئيس زيمبابوي الراحل روبرت موغابي، اعتُقل بعد حادثة إطلاق نار في منزله بجوهانسبرغ أُصيب خلالها أحد العاملين بجروح خطيرة. وأوضح محامٍ لوكالة أسوشيتد برس أن موغابي كان من بين رجلين أوقفتهما الشرطة يوم الخميس للتحقيق، قبل أن يوضعا رهن الاعتقال رسميا لمواجهة تهمة محاولة القتل.

وقالت السلطات إن أحد موظفي المنزل أُصيب برصاصة واحدة وهو في حالة حرجة، بينما لا يزال عدد الطلقات التي أطلقت غير محدد. وأكدت المتحدثة باسم الشرطة العقيد ديماكاتسو نيفوهولوي أن دوافع الحادثة لم تتضح بعد، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن الموقوفين لم يتعاونوا مع الشرطة في البداية ولم يكشفوا عن مكان السلاح المُستخدم.

سجل من القضايا

ووقعت الحادثة في منزل موغابي الابن بحي راقٍ في جوهانسبرغ، وفق ما نقلت هيئة البث الوطنية الجنوب أفريقية، التي نشرت صورا له وهو مكبل اليدين أثناء اقتياده من قِبل الشرطة.

ويبلغ بيلارمين 29 عاما، وهو ابن روبرت موغابي من زوجته الثانية غريس، وقد عاش مع شقيقه الأكبر روبرت الابن فترات متقطعة في جنوب أفريقيا. وكان والده، الذي حكم زيمبابوي 37 عاما قبل أن يُطاح به في انقلاب عسكري عام 2017، قد تُوفي في سنغافورة عام 2019.

وخلال السنوات الماضية ارتبطت عائلة موغابي بعدد من القضايا الجنائية. فقد غرّم روبرت الابن العام الماضي في زيمبابوي بعد إدانته بحيازة الماريغوانا، بينما واجهت والدتهما غريس عام 2017 اتهامات بالاعتداء على عارضة أزياء في فندق فاخر بجوهانسبرغ، قبل أن تمنح حصانة دبلوماسية بصفتها السيدة الأولى حينها.

Grace Mugabe, wife of Zimbabwean President Robert Mugabe, talks to Deputy President Emmerson Mnangagwa (R) in Harare December 10, 2014. Mugabe appointed justice minister Mnangagwa as his new deputy on Wednesday, making the hardliner known as
واجهت غريس موغابي (يسار) عام 2017 اتهامات بالاعتداء على عارضة أزياء في فندق فاخر بجوهانسبرغ (رويترز)

سياق أوسع

ويعيد اعتقال بيلارمين تسليط الضوء على الجدل المستمر حول سلوكيات أبناء وزوجة الرئيس الراحل، الذين ظلوا محط أنظار الإعلام منذ سقوط حكم موغابي. كما يثير الحادث أسئلة حول حياة أبناء القادة الأفارقة بعد فقدان السلطة، وكيفية تعاملهم مع الأضواء والفضائح في مرحلة ما بعد الحكم.

إعلان
المصدر: الجزيرة + وكالات

إعلان