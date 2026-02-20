واشنطن تحظر دخول أوزبكيين سهّلوا الهجرة غير النظامية إلى أمريكا

فرضت الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات دخول أفراد في أوزبكستان، قالت إنهم يسهّلون الهجرة غير النظامية إلى أمريكا.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن الإجراء شمل مديري ومسؤولي شركتين أوزبكيتين متخصصتين في تسهيل التأشيرات للأجانب الراغبين في الهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية أن التحقيقات أظهرت قيام أفراد في أوزبكستان بتنسيق نقل المهاجرين إلى الولايات المتحدة عبر المطارات والحدود إلى نقاط العبور في أمريكا الوسطى، مضيفة: "جرى العثور على العديد منهم لاحقا وهم يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني".

وشددت الوزارة، في بيانها، على أن الولايات المتحدة "لن تتسامح مع أي محاولة للمساس بأمننا القومي أو قوانين الهجرة لدينا"، مهددة باستهداف "شبكات التهريب" بقوة.

وشكرت حكومة أوزبكستان على تعاونها فيما وصفته بـ"تفكيك الشبكات الإجرامية" التي تُسهّل الهجرة غير النظامية إلى أمريكا.

وتزامن بيان الخارجية الأمريكية مع مشاركة الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيوييف أمس الخميس في الاجتماع الافتتاحي لـ"مجلس السلام"، الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في واشنطن.

ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض، عملت إدارته على تفعيل إجراءات صارمة بحق المهاجرين، وحتى أواخر الشهر الماضي، رحّلت وزارة الأمن الداخلي 675 ألف مهاجر.