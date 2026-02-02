4 شهداء بينهم طفل بنيران الاحتلال في غزة

استُشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون اليوم الاثنين، جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي نيرانه وقنبلة من مسيّرة على خيام ومدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد مراسلو الجزيرة ومصادر طبية باستشهاد الطفل إياد أحمد الربايعة (3 سنوات)، إثر إطلاق زوارق الاحتلال النار صوب خيام النازحين في منطقة "المواصي" غربي مدينة خان يونس.

وفي المدينة ذاتها، استُشهد فلسطيني برصاص الاحتلال في منطقة تقع خارج مناطق انتشار وسيطرة الجيش وفق الاتفاق.

وفي شمالي القطاع، استُشهد الشاب يحيى شعبان (33 عاما) برصاص مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" قرب دوار الحلبي في جباليا البلد، كما استُشهد فلسطيني برصاص قنّاصة الاحتلال في مخيم حلاوة شرق جباليا.

وفي حادثة منفصلة، أصابت قنبلة من مسيرة إسرائيلية مدرسة تؤوي نازحين في جباليا البلد، مما أدى لسقوط عدد من المصابين بجروح خطيرة.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتله 4 فلسطينيين اليوم الاثنين، بعد رصدهم قرب الخط الأصفر شمالي غزة، بدعوى تشكيلهم تهديدا لقواته.

وأفاد مراسل الجزيرة بشن طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع، بينما استهدفت مسيّرة أخرى فلسطينيا في منطقة الفالوجا شمالا، مما أدى لإصابته.

وفي غضون ذلك، أفاد شهود عيان بإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي خان يونس، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف لمبانٍ ومنشآت في مدينة رفح وفي وسط قطاع غزة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وبدء المرحلة الثانية من الاتفاق في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي تنص على انسحاب إضافي لقوات الاحتلال وبدء جهود إعادة الإعمار.

يذكر أن الاتفاق أنهى حرب إبادة جماعية استمرت عامين، خلفت أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، ودمارا طال 90% من البنى التحتية، إلا أن مئات الخروقات الإسرائيلية المستمرة منذ توقيع الاتفاق تسببت في سقوط مئات الضحايا بين شهيد وجريح.