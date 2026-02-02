أخبار|أوغندا

سيناتور أمريكي يدعو لمراجعة الشراكة الأمنية مع أوغندا بعد تصريحات مثيرة لنجل الرئيس

قائد الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا قال إن زعيم المعارضة يخفي نفسه بالتنسيق مع السفارة الأمريكية (رويترز)
دعا سيناتور أمريكي إلى مراجعة الشراكة الأمنية مع أوغندا، عقب منشورات مثيرة للجدل على منصة "إكس" لرئيس أركان الجيش الأوغندي الجنرال موهوزي كاينيروغابا، نجل الرئيس يويري موسيفيني، أثارت قلقا في السفارة الأمريكية بكمبالا.

ووصف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريش تغريدات الجنرال بأنها تجاوزت "خطا أحمر"، داعيا إلى إعادة تقييم التعاون العسكري والمساعدات المقدمة لأوغندا. وأضاف أن "الخليفة المحتمل للرئيس لا يمكنه الاكتفاء بحذف تغريدات وتقديم اعتذارات فارغة"، مشددا على أن ما صدر من كاينيروغابا "متهور ويهدد الاستقرار الإقليمي والمصالح الأمريكية".

U.S. Senate Foreign Relations Committee chairman Jim Risch (R-ID) talks to the media after a meeting with Carlos Alfredo Vecchio (2nd R), charge d'affaires appointed by Venezuela's opposition leader and self-proclaimed interim president Juan Guaido, on Capitol Hill in Washington, U.S., January 30, 2019. REUTERS/Yuri Gripas
السيناتور جيم ريش:  تغريدات الجنرال موهوزي تجاوزت "خطا أحمر" (رويترز)

خلفية الأزمة

وتضمنت المنشورات التي أثارت الجدل إشارات إلى السفارة الأمريكية في أوغندا. فقد ادعى قائد الجيش أن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية ستعلق جميع أشكال التعاون مع الإدارة الأمريكية، بما في ذلك الجهود المشتركة في الصومال، زاعما أن زعيم المعارضة بوبي واين الذي نافس موسيفيني بالانتخابات الأخيرة قد "اختطف نفسه" بالتنسيق مع السفارة الأمريكية، وهو ما استدعى تدخلا دبلوماسيا عاجلا في كمبالا. وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من المواقف المثيرة للجدل للجنرال، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره الوريث السياسي لوالده.

واضطر الجنرال موهوزي إلى محو تدويناته وتقديم اعتذار رسمي، مؤكدا أنه استند إلى "معلومات مغلوطة"، وأن العلاقات مع واشنطن "لا تزال متينة". وقال: "تحدثت مع السفير الأمريكي وكل شيء على ما يرام، وسنواصل تعاوننا العسكري كالمعتاد".

WAKISO, UGANDA - SEPTEMBER 24: Bobi Wine addressing the press after being nominated for presidential elections 2026 at the Electoral Commission offices in Lweza on September 24, 2025 in Wakiso District, Uganda. Uganda's next general election is scheduled to be held on January 12, 2026. Nominations are taking place to determine challengers to President Yoweri Museveni, who at age 80 is seeking to remain in office as the presidential nominee for the National Resistance Movement (NRM), the governing party he has led since ousting the former military regime during an armed uprising in 1986. (Photo by Hajarah Nalwadda/Getty Images)
بوبي واين قال إنه يعيش في الخفاء بعد تهديدات الجنرال موهوزي (غيتي إيميجز)

معارضة تحت الضغط

في موازاة ذلك، اتهم زعيم المعارضة الأوغندية روبرت كياجولاني المعروف بـ"بوبي واين" الجنرال بتهديده علنا، وقال إنه يعيش في الخفاء بعد الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى تدهور وضعه الأمني وتعرض أسرته وأنصاره لانتهاكات واسعة. وأكد أن منزله محاصر من الجيش وأن "عدة مناصرين قُتلوا بدم بارد".

وكان الجنرال موهوزي أعلن في منشورات أخرى على "إكس" أن عملية البحث عن كياجولاني توقفت مؤقتا بأمر من الرئيس موسيفيني، لكنها استؤنفت لاحقا مع تعليمات جديدة للجيش بـ"إحضاره حيا أو ميتا"، مما أثار مزيدا من المخاوف بشأن مستقبل المشهد السياسي والأمني في البلاد.

المصدر: الجزيرة + الصحافة الأفريقية

