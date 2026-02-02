هزيمة في تكساس تنذر الجمهوريين قبل انتخابات 2026

فاز المرشح الديمقراطي تيلور ريميت في انتخابات فرعية على مقعد بمجلس شيوخ ولاية تكساس، متغلبا على المرشحة الجمهورية لي وامبسغنس بفارق كبير، ليستعيد الديمقراطيون المقعد لأول مرة منذ عقود.

وفاز ريميت، وهو عامل في نقابة عمال الآلات ومحارب قديم في سلاح الجو الأمريكي، يوم السبت، في المنطقة المحافظة في مقاطعة تارانت بالقرب من دالاس، بفارق يزيد على 14 نقطة مئوية.

وكان المقعد شاغرا بعد انسحاب نائب جمهوري شغله لأربع ولايات متتالية.

وحظيت وامبسغنس بدعم مباشر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي دعا أنصاره إلى التصويت لها قبل يوم الاقتراع.

وقالت وامبسغنس في بيان، الأحد، إنها هنأت ريميت بالفوز، ووصفت النتيجة بأنها "جرس إنذار" للجمهوريين، معتبرة أن الديمقراطيين كانوا أكثر حشدا، في حين امتنع عدد كبير من الجمهوريين عن التصويت.

من جانبه، قال ترمب بعد إعلان النتائج إنه لم يكن منخرطا في السباق، واصفا إياه بأنه "انتخابات محلية في تكساس"، رغم دعمه العلني للمرشحة الجمهورية قبل التصويت.

ويأتي هذا الفوز ضمن سلسلة انتصارات حققها الديمقراطيون في انتخابات محلية خلال الأشهر الماضية، ما يعزز آمال الحزب في تقليص أو قلب هيمنة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

ومن المقرر أن يلتقي المرشحان مجددا في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في انتخابات الولاية الكاملة للمقعد، ومدتها أربع سنوات.