مسلحون يهاجمون مركزا للشرطة وكنيسة بوسط نيجيريا

هاجم مسلحون في نيجيريا مركزا للشرطة وكنيسة وخطفوا أشخاصا في منطقة بوسط البلاد، وفق ما أفادت به الشرطة النيجيرية، تزامنا مع إعلان الجيش مقتل قائد في جماعة "بوكو حرام" التي يصنفها منظمة إرهابية.

وقالت الشرطة المحلية في بيان إن الهجوم وقع فجر الأحد في منطقة أغوارا، وإن المسلحين اقتحموا منطقة أغوارا وهاجموا مركز الشرطة، وربما استخدموا الديناميت لإشعال النيران فيه بعدما سيطروا على أفراد الأمن الموجودين في المكان.

وأشار البيان إلى أن المسلحين توجهوا لاحقا إلى كنيسة في المنطقة وأضرموا النار في جزء منها، ثم انتقلوا إلى مناطق أخرى وخطفوا 5 أشخاص.

يُذكر أن منطقة أغوارا التي كانت مسرحا للهجوم، شهدت عملية خطف جماعي لنحو 300 تلميذ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه نيجيريا -وهي أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان- تصاعدا ملحوظا لعمليات الخطف وأعمال العنف.

ضربات وقتلى

وفي سياق متصل، أعلن الجيش النيجيري أمس الأحد مقتل قائد ميداني بارز و10 من مقاتلي جماعة "بوكو حرام" في ضربات ليلية نفذها بولاية بورنو شمال شرقي البلاد.

وقال الجيش إن القيادي القتيل هو الرجل الثاني في قيادة الجماعة بمنطقة غابة سامبيسا، مؤكدا عدم تكبُّده أي خسائر خلال العملية.

ويعاني شمال شرقي نيجيريا تمردا تقوده جماعة "بوكو حرام" وفصيلها المنشق "تنظيم الدولة الإسلامية – ولاية غرب أفريقيا" منذ عام 2009.

والخميس الماضي، قُتل أكثر من 20 شخصا، بينهم 5 جنود و15 من عمال البناء وصيادون محليون، في هجمات نفذها تنظيم الدولة.

يُذكر أن التمرد في شمال شرقي نيجيريا أسفر منذ اندلاعه عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص وتشريد نحو مليونين، وفقا لبيانات الأمم المتحدة.