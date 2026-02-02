تصدَّرت لعبة "روبلوكس" مجدَّدا واجهة النقاش على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد إعلان نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عصام الأمير صدور قرار بحجب اللعبة داخل البلاد، بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وتحدَّث الأمير أمام جلسة عامة لمجلس الشيوخ، أمس الأحد، في خضم مناقشات موسَّعة بشأن حماية الأطفال من أخطار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأثار القرار موجة واسعة من التفاعل غلب عليها الترحيب، إذ رآه كثير من المغردين خطوة ضرورية، وذهب بعضهم إلى وصف "روبلوكس" بأنها "أخطر لعبة على عقول الأطفال".

وربط آخرون بين القرار وتسريبات ملفات جيفري إبستين، مشيرين إلى أن الخطر على الأطفال لا يبدأ دائما باعتداء مباشر، بل قد ينطلق من مساحات تواصل وثقة وعوالم مفتوحة بلا رقابة، وهو ما يجعل أي منصة إلكترونية مفتوحة قابلة للتحول إلى أداة تهديد في غياب الوعي والضوابط.

وقال مغردون إنه بعد حظر "روبلوكس" في مصر، يجب عدم ترك الأولاد من غير بديل، ودعوا إلى اغتنام الفرصة لإطلاعهم على محتوى مفيد وجيد.

في المقابل، برزت آراء معارِضة لسياسة الحجب، رأت أن المشكلة أساسا ليست في اللعبة نفسها بل في غياب الرقابة الأبوية والاستخدام الآمن للتقنيات المتاحة.

وأشار أصحاب هذا الرأي إلى أن "روبلوكس" تُعَد من أكثر الألعاب قابلية للضبط إذا استُخدمت بطريقة صحيحة، إذ يتيح إدخال السن الحقيقي للطفل (مثل 8 سنوات) تفعيل إعدادات تلقائية تُخصّص المحتوى للفئة العمرية المناسبة، وتغلق خاصيتي المحادثة النصية والصوتية، وتمنع التواصل مع الغرباء، مع منح ولي الأمر أدوات للتحكم في قائمة الأصدقاء ونوعية الألعاب والخصائص المفعَّلة داخل الحساب.

وتساءل هؤلاء عن جدوى حجب "روبلوكس" مع استمرار إتاحة ألعاب أخرى أكثر خطورة، لا توفر بالمستوى نفسه أدوات تحكم أبوية أو إغلاقا تلقائيا للمحادثات وفق سن المستخدم.

وكان الأزهر قد حذر من بعض الألعاب الإلكترونية ومنها "روبلوكس"، داعيا الآباء إلى احتضان أبنائهم ومرافقتهم في ما يستخدمونه من منصات رقمية، ومعدّدا في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك 10 نصائح للتعامل الرشيد مع الألعاب الإلكترونية.

إعلان

وأكد الأزهر أن هذه الألعاب قد تسرق أوقات الشباب، وتحبسهم في عوالم افتراضية، وتنمي لديهم سلوكيات العنف، وتعرّضهم لأخطار فكرية وسلوكية إذا غابت المتابعة الواعية والضوابط الأسرية.

وكانت دول عدة من بينها قطر قد قررت حظر لعبة "روبلوكس" حفاظا على سلوكيات الأطفال والمراهقين.