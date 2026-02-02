مدير مجمع الشفاء بغزة: لدينا 450 حالة حرجة على قوائم الانتظار

قال مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد أبو سلمية إن القوائم التي جرى إعدادها لخروج المرضى عبر معبر رفح تقلصت من 50 مريضا إلى 5 حالات فقط يوميا في المرحلة الأولى مع مرافقيهم، واصفا ذلك بأنه لا يلبّي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للقطاع.

وأضاف أبو سلمية -في تصريحات للجزيرة- أن لجانا طبية متخصصة ترتّب الأولويات وفق درجة الخطورة، مشيرا إلى وجود نحو 450 مريضا بحالات حرجة جدا على قوائم الانتظار، يتوفى منهم عدد بمعدل شبه يومي بسبب تأخر تحويلهم للعلاج خارج القطاع.

وتابع أن الاحتلال كان يرفض سابقا ما بين 7 إلى 10 حالات من كل قائمة تضم 50 مريضا -بينهم أطفال ونساء- دون إبداء أسباب.

وبيَّن أن ما يجري الحديث عنه حاليا لا يتجاوز خروج 5 مرضى فقط مع 10 مرافقين في اليوم الأول على سبيل "التجربة"، بدل الاتفاق السابق على خروج 50 مريضا مع 100 مرافق، محذرا من أن استمرار هذه الوتيرة يعني الحاجة إلى سنوات لإخراج المرضى مع سقوط مزيد من الضحايا.

انهيار واسع

وفي السياق ذاته، قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة محمد أبو عفش للجزيرة إن الأولوية القصوى تُمنح للحالات الموجودة في العناية المركزة والمرضى الشديدي الخطورة، موضحا أن مَن يحتاجون إلى نقل عاجل يتجاوز عددهم 4700 مريض.

وأضاف أن إجمالي أعداد المرضى الذين ينتظرون الخروج للعلاج خارج قطاع غزة يتجاوز 20 ألف مريض، بينهم نحو 5 آلاف طفل يعانون حالات مرضية صعبة، لافتا إلى وفاة أكثر من 1280 مريضا نتيجة نقص الأدوية وتأخر تحويلهم للعلاج.

وأشار أبو عفش إلى أن المنظومة الصحية تعاني انهيارا واسعا، مع شح شديد في المسكنات والمستلزمات الطبية، وتراجع كميات الأدوية التي تدخل القطاع إلى مستويات لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، مع تفاقم الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه حتى غير الصالحة للشرب في مناطق واسعة من غزة.

وطالب مدير مجمع الشفاء الطبي ومدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة بآلية إنسانية واضحة وسريعة لإخراج المرضى دون عراقيل، إلى جانب دعم عاجل لإعادة تأهيل النظام الصحي، محذرَين من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى ارتفاع أعداد الوفيات خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل الجزيرة بأن معبر رفح فُتح في كلا الاتجاهين لعبور الأفراد، وذلك بعد يوم من استكمال الجيش الإسرائيلي إقامة نقطة تفتيش داخله.