لبيد: إسرائيل متحدة ضد إيران

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إسرائيل تقف صفا واحدا في مواجهة إيران، مؤكدا عدم وجود خلاف داخلي بشأن ضرورة التصدي لما وصفه بـ"التهديد الإيراني".

وأضاف لبيد، في منشور على منصة إكس، أنه التقى مؤخرا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على أن إسرائيل متحدة ضد إيران، "ولا خلاف بيننا حول أهمية مواجهة هذا التهديد".

وتابع "من المهم أن تعلم طهران أن إسرائيل تقف موحدة في مواجهة إرهاب النظام".

وجاءت تصريحات لبيد عقب لقاء جمعه مع نتنياهو قدّم فيه الأخير استعراضا أمنيا وسياسيا تناول آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الصلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وسبق أن خاضت إيران وإسرائيل، في يونيو/حزيران 2025، مواجهة عسكرية مباشرة استمرت 12 يوما، شنت خلالها تل أبيب، بدعم أمريكي، ضربات استهدفت مواقع عسكرية ونووية ومنشآت داخل الأراضي الإيرانية، قبل أن ترد طهران بقصف مواقع عسكرية واستخبارية إسرائيلية.

وشهدت تلك الجولة من التصعيد إجماعا سياسيا إسرائيليا واسعا بين الحكومة والمعارضة على العمليات العسكرية في العمق الإيراني، وهو ما انعكس في مواقف وتصريحات قادة المعارضة، وفي مقدمتهم يائير لبيد، الذين أعلنوا دعمهم لأي تحرك عسكري يستهدف المنشآت النووية والعسكرية الإيرانية.