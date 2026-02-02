"لباب" تناقش في عددها الـ29: تحولات القوة في نظام دولي آخذ في التشكل

صدر العدد التاسع والعشرون من مجلة لباب للدراسات الإستراتيجية، مطلع فبراير/شباط 2026، متناولا بالتحليل تحولات القوة والتدافع والاحتجاج في نظام دولي آخذ في التشكل، في سياق يتسم بتسارع المتغيرات البنيوية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية.

ويعالج العدد حالة السيولة البنيوية التي يشهدها النظام الدولي الراهن، مع ما يرافقها من اضطراب في أنماط التحالف وتبدل في أولويات القوى الكبرى، واتساع الفجوة الإستراتيجية بين ضفتي الأطلسي، وتراجع مساحات التفاهم بين الولايات المتحدة وشركائها التقليديين، بالتوازي مع تصاعد التوتر في علاقات واشنطن مع محيطها القريب وتزايد الاستقطاب في العلاقة الأميركية-الصينية.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 السودان بين حرب الرؤى والأرضية المشتركة

السودان بين حرب الرؤى والأرضية المشتركة list 2 of 2 لماذا انهارت قسد بهذه السرعة؟ end of list

ويتقاطع ذلك مع أزمات إقليمية ممتدة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث تتداخل الصراعات المسلحة مع الانقلابات السياسية وحالات الهشاشة البنيوية.

يندرج هذا العدد ضمن أفق تحليلي يرصد مسار إعادة تشكل النظام الدولي وما يصاحبه من انتقال تدريجي في موازين القوة وأدواتها، ويطرح أسئلة تتعلق بموقع الدول الصغيرة والمتوسطة في مشهد دولي متغير، وبأنماط التهديد الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء السيبراني، وبقدرة المنظومة القانونية الدولية على مواكبة تحولات تتجاوز الإطار الذي استقر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتوزعت دراسات العدد على سبعة محاور مترابطة تشكِل في مجموعها لوحة تحليلية لفهم ديناميات التغير في عالم يتسم بتعدد مراكز القوة وتسارع التحولات.

وتنطلق هذه الدراسات من مقاربة اجتماعية لفهم احتجاجات "جيل زد" في المغرب.

ويكمل هذا التحليل الاجتماعي مقاربة مؤسسية تتناول أثر الهندسة الانتخابية في إعادة تشكل النظام الحزبي المغربي، من خلال دراسة "نمط الاقتراع وإعادة تشكل النظام الحزبي المغربي: دراسة تحليلية في آليات التأثير ومخرجات العملية الانتخابية".

إعلان

وتوضح الدراسة أن التعديلات القانونية أسهمت في تفتيت التمثيل الحزبي وإعادة توزيع المقاعد بما أعاد رسم توازنات المشهد البرلماني، وأسهم في تعميق أزمة الوساطة بين الأحزاب والمجتمع، وأضعف قدرة التنظيمات الحزبية على أداء وظائفها التمثيلية، وهو ما يربط إصلاح النظام الحزبي بتجديد الأدوار والخطاب وآليات الاشتغال السياسي.

الحرب السيبرانية

ومن التحولات الاجتماعية والمؤسسية الداخلية، ينتقل العدد إلى ميدان الصراع السيبراني بوصفه أحد أكثر ميادين الصراع المعاصر حساسية، كما تعالجه دراسة "الحرب السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي ورهانات الأمن في الخليج".

وتتناول الدراسة التحول النوعي في طبيعة الصراع السيبراني، وتوضح كيف بات الفضاء الرقمي ساحة مستقلة لإنتاج التهديدات تتسم بالسرعة والتعقيد والقدرة على التخفي، مع تصاعد المخاطر التي تواجه البنى التحتية الرقمية، لاسيما في البيئات ذات الاعتماد المكثف على الأنظمة الذكية.

وفي السياق الخليجي، تشير الدراسة إلى أن التحول الرقمي في قطاعات الطاقة والمدن الذكية والاقتصاد الرقمي أفرز تحديات أمنية جديدة تستدعي مقاربات شاملة تجمع بين الأبعاد التشريعية والمؤسسية والتعاونية والاستثمار في رأس المال البشري المتخصص.

ويقود تحليل التحولات التقنية والأمنية إلى إعادة النظر في مفهوم القوة داخل النظام الدولي، وهو ما تتناوله دراسة "تحول الدول الصغيرة إلى قوة ذكية: دراسة حالة سنغافورة"، التي تقدم مقاربة تعيد تعريف القوة عبر التركيز على الموقع داخل الشبكات الإقليمية والدولية بدل الاكتفاء بمؤشرات الحجم والموارد.

ويتكامل هذا النقاش مع مقاربة معرفية تسائل الأسس النظرية للقانون الدولي، كما في دراسة "القانون الدولي من منظورات غير غربية: مقاربات معرفية وسياقية"، التي تنطلق من نقد الخلفيات المعرفية للقانون الدولي السائد معتبرة أنه يعكس تجارب تاريخية وسياقات سياسية مرتبطة بالمركزية الغربية.

وتدعو الدراسة إلى إدماج المنظورات غير الغربية في تفسير القواعد القانونية، عبر ربط النصوص بسياقاتها الحضارية والاجتماعية والتاريخية، بما يسهم في إعادة التوازن المعرفي وتطوير قواعد أكثر ملاءمة لواقع دول الجنوب، خاصة في قضايا السيادة والتنمية وحقوق الشعوب.

إعادة ترتيب الأولويات

وفي سياق التحولات الكبرى في بنية النظام الدولي، يتناول العدد الانسحاب الأميركي من أفغانستان كما تعالجه دراسة "الانسحاب الأميركي من أفغانستان واللحظة الفارقة في النظام الدولي الجديد"، بوصفه مؤشرا على إعادة ترتيب الأولويات الإستراتيجية للولايات المتحدة.

وفي موازاة مقاربات العدد لتحولات القوة وأنماط الصراع في النظام الدولي المعاصر، ينتقل النقاش إلى مساءلة الأطر المعرفية التي تؤطر فهم الحرب ذاتها. وتتعمق دراسة "الاستشراق العسكري: تمثلات الغرب للأعداء وتأثيرها في الحروب الحديثة" في تفكيك البعد المعرفي للحرب من خلال تناول مفهوم الاستشراق العسكري، بوصفه إطارا تحليليا يفسر تأثير التمثلات الغربية للأعداء الشرقيين في صياغة الإستراتيجيات والعقائد العسكرية وقرارات الحرب.

إعلان

تختتم دراسات العدد بقراءة لآليات التدافع في الجغرافيا السياسية لما بعد الحداثة، يقدمها باب "قراءة في كتاب" عبر قراءة نقدية لكتاب "آليات التدافع في الجغرافيا السياسية لما بعد الحداثة".

تسعى هذه القراءة إلى تفكيك مفهوم التدافع الجيوسياسي ضمن سياق عالمي يتسم بتآكل الحدود التقليدية بين السلم والحرب، وبين الداخلي والخارجي.

ويخلص العدد في مجموعه إلى أن العالم يشهد إعادة تعريف متزامنة لمفاهيم القوة والأمن والتدافع والاحتجاج والتمثيل السياسي، وأن فهم هذه التحولات يقتضي مقاربات تحليلية مركبة تربط بين التحولات الاجتماعية العميقة والموقع الشبكي والكفاءة المؤسسية. وفي هذا الإطار، يقدِم العدد التاسع والعشرون من مجلة لباب للدراسات الإستراتيجية إسهاما معرفيا يواكب تشكل نظام دولي جديد ويتفاعل مع تعقيداته المتسارعة.

يمكنكم الاطلاع على العدد وتحميله من خلال الضغط على هذا الرابط.