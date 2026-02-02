الجيش الإسرائيلي يجري عمليات تفتيش بالقنيطرة السورية

توغّلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في بلدة جباتا الخشب وقرية أوفانيا بريف القنيطرة الشمالي.

وأفادت وكالة سانا بأن قوة للاحتلال -مؤلفة من سيارتي "همر" و"هايلوكس" وعربتين مصفحتين- توغلت على الطريق الواصل بين جباتا الخشب وأوفانيا، ونصبت حاجزا مؤقتا وقامت بتفتيش المارّة.

وأضافت أنه لم تُسجّل أي حالة اعتقال خلال التوغل، قبل أن تنسحب القوة من المكان.

والسبت الماضي، توغّلت قوات إسرائيلية، مؤلفة من سيارتين، انطلاقا من تل أبو غيثار، واتجهت نحو غرب قرية صيدا الحانوت في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأطلقت القوة الإسرائيلية النار بشكل عشوائي باتجاه الأراضي الزراعية الخالية من السكان، بهدف تخويف الأهالي ورعاة الأغنام، دون تسجيل أي إصابات.

وفي ريف درعا الغربي، توغّلت قوة أخرى تابعة للاحتلال مؤلفة من 5 آليات مصفحة، باتجاه منطقة سرية جملة.

وتأتي هذه التطورات رغم إعلان تشكيل آلية اتصال بين سوريا وإسرائيل في 6 يناير/كانون الثاني الماضي بإشراف أمريكي، لتنسيق تبادل المعلومات وخفض التصعيد العسكري والانخراط الدبلوماسي والفرص التجارية.

ورغم ذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي بوتيرة شبه يومية قصفه المتكرر للأراضي السورية، إلى جانب تنفيذ توغلات برية، لا سيما بريفي القنيطرة ودرعا، ويعتقل مواطنين ويقيم حواجز لتفتيش المارة والتحقيق معهم، فضلا عن تدمير مزروعات.

واستغلت إسرائيل الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.